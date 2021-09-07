В Тюмени раскрыли изнасилование и убийство девушки, совершенные в 2002 году. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени раскрыли изнасилование и убийство девушки, совершенные в 2002 году. Тело жертвы нашли 12 сентября у дома на улице Тарской.

Тогда раскрыть преступление по горячим следам не удалось, однако специалисты изъяли принадлежащие злоумышленнику следы биологического характера. Спустя 19 лет злодея, коим оказался 44-летний тюменец, нашли – генетическая экспертиза стала зацепкой.

– На допросе задержанный рассказал, что вечером 11 сентября 2002 года познакомился с девушкой и предложил ей выпить у него дома, та согласилась. Во время застолья мужчина изнасиловал потерпевшую, она пригрозила заявить в полицию. Тогда обвиняемый решил ее убить, – сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Преступник взял в квартире нож и вышел на улицу вместе с девушкой под предлогом проводить ее до дома. Зайдя в безлюдное место, он стал бить ей ножом в шею, лицо и грудь, после чего скрылся. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.