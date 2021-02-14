В Тобольске на мусорном заводе найдено тело ребенка

Мусоросортировочный завод. Фото: СК по Тюменской области

Страшную находку обнаружили сотрудники Тобольского мусоросортировочного завода: во время разбора мусора сегодня, 14 февраля, они нашли тело младенца. Вероятнее всего, труп попал на завод вместе с отходами из мусорных контейнеров. Увидев тело малыша среди помоев, сотрудники сразу сообщили в полицию.

В пресс-службе Следственного комитета РФ по Тюменской области сообщили, что по факту ЧП сейчас проводится доследственная проверка.

- В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, - уточнили в пресс-службе. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Сейчас на заводе работают сотрудники правоохранительных органов. Они уже осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Чтобы установить причины гибели ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, похожая трагедия произошла в феврале в Тюмени 2020 года. Тогда сотрудники «Тюменского экологического объединения» заметили тело мальчика при сортировке мусора.