В Тюмени пятеро мужчин пострадали при взрыве газа в гараже Фото: Татьяна Коркина

Пятеро мужчин пострадали в результате ЧП, которое произошло вечером 9 февраля в частном гараже на улице Малышева в Тюмени. Во время демонтажа на автомобиле разгерметизировалось газовое оборудование, из-за чего гараж загорелся и частично обрушился.

По данным ГУ МЧС по Тюменской области, вызов на пульт диспетчера поступил в 21.04. Горел гараж на площади 6х10 метров.

– Огонь ликвидировали, но еще некоторое время пожарные проливали конструкцию. На тушении были задействованы сотрудники 32-го пожарно-спасательного отряда Тюмени, – рассказали в пресс-службе МЧС.

Всех пострадавших мужчин передали медикам, сейчас они находятся в больнице.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о взрыве газа в доме на улице Павла Шарова. Угрозы обрушения не было, но губернатор взял на контроль расследование дела.