В Тюмени мальчику провели три операции, чтобы вытащить из желудка болты, гайки и магнит. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени в детское приемное отделение областной клинической больницы № 2 поступил 10-летний мальчик с болью в животе, его рвало. Врачи первым делом заподозрили острый аппендицит и направили ребенка к хирургам, однако выяснилось, что мальчик наглотался металлических предметов. В просвете кишечника специалисты увидели 14 деталей от конструктора – это болты, гайки и даже магнит.

– В ходе диагностической операции мы обнаружили серьезное воспаление – перитонит, конгломерат петель кишечника, скопление инфильтрата. Ревизия выявила инородные тела в толстом и тонком кишечнике. Магнит из конструктора собрал на себя остальные детали, в итоге получился большой железный комок с острыми краями. Это стало причиной повреждения стенок кишечника в четырех местах, – пояснил корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» заведующий хирургическим отделением детского стационара ОКБ № 2 Валерий Чевжик.

По информации медицинского учреждения, чтобы удалить инородные тела, ушить кишечник, удалить воспаленные участки и инфильтрат, потребовалось три операции. К счастью, в настоящее время состояние мальчика стабильное, он поправляется и скоро поедет домой.

В больнице сообщили, что в последнее время дети стали всё чаще проглатывать инородные тела. Особую тревогу вызывает заглатывание батареек, магнитов, деталей с острыми краями, так как это крайне опасно для детских жизней. Например, батарейка, находясь долго в желудке, разлагается и выделяет кислоту, что вызывает язвы и внутреннее кровотечение. Магниты же, как в вышеописанном случае, притягивают к себе другие железные детали: инородное тело увеличивается в размерах и может застрять внутри детского органа. Острые края предмета вызывают ранения и повреждения внутренних органов.

– В присмотре родителей нуждаются не только грудные и маленькие дети, которые ползают по полу и тянут в рот всё подряд. Как показывает практика, проглотить посторонний предмет могут даже взрослые дети, например откручивая неподдающийся болт конструктора зубами. Если в этот момент ребенка задеть или толкнуть – деталь уже проглочена. Ребенок может не придать этому значения, забыть или побояться рассказать родителям, а время в данном случае имеет решающее значение. Задача родителей – строить с детьми доверительные отношения и объяснять, как много опасностей таит в себе повседневная жизнь, – резюмировал Валерий Чевжик.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областной столице девятимесячный малыш проглотил осколок от игрушки. В какой-то момент ребенок стал задыхаться и даже посинел, однако на помощь вовремя пришла мама, которая оказала первую помощь, а позже вызвала скорую.

А вот жительница Ишима вообще сумела проглотить... вилку! Девушка объелась жирной еды, после чего попыталась вызвать рвоту при помощи вилки. Столовый прибор выскользнул из рук, и девушка его проглотила.

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