В минувшее воскресенье, 10 января, в Тюмени девятимесячный малыш проглотил осколок от игрушки. В какой-то момент ребенок стал задыхаться и даже посинел, однако на помощь вовремя пришла мама, которая оказала первую помощь, а позже вызвала скорую.Прибывшие вскоре на вызов медики при прослушивании легких выявили у ребенка хрипы. Маленького пациента доставили в областную клиническую больницу № 2, где ему успешно извлекли инородное тело.– Если ребенок подавился и перестал издавать звуки, нужно открыть ему рот и попробовать удалить видимый предмет. Подушечкой пальца ведите по щеке до уровня глотки, а затем разворачиваете палец и захватываете инородное тело сбоку, как крючком. Если инородное тело не видно, то следует прижать малыша спиной к себе, одной рукой придерживать его подбородок, а другой рукой, зажатой в кулак, ритмично надавливать на живот, – поясняют медики.Всего за праздничные каникулы, с 1 по 10 января, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 5838 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 2979 вызовов, остальные – в неотложной. В стационары доставлено 2620 пациентов.