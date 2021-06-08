В Тюмени мужчине удалили верхнюю челюсть и часть лица из-за огромной саркомы

В Тюмени мужчине удалили верхнюю челюсть и большую часть лица из-за саркомы. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени врачи «Медицинского города» сохранили лицо мужчине, который боролся с саркомой верхней челюсти. Злокачественное образование достигло больших размеров – порядка 8 – 10 сантиметров. Так как операция по удалению новообразования при таком объёме опухоли была невозможна, в медучреждении сначала провели курс химиотерапии. Только тогда стало возможным оперативное лечение.

– Мы удалили верхнюю челюсть слева вместе с опухолью. Также избавились от всей стенки щеки, всей нижней стенки глазной орбиты, части скуловой кости, носовых костей, десен, а также твёрдого и мягкого нёба во рту. Таким образом, удалённый комплекс представлял собой довольно обширный участок лица. Если пациенту не провести сложную в исполнении пластику, а просто удалить поражённые участки и закрыть кожей, то у него на лице осталась бы огромная впадина, глаз бы сместился, – пояснила заведующая онкологическим отделением № 2 «Медицинского города» Юлия Шубина.

Стоит отметить, что специалисты больницы уже имели опыт реконструкции челюстно-лицевого скелета при раке нижней челюсти. Кстати, такое вмешательство достаточно редкое. Филигранная операция выполнена в регионе впервые. Лечение, представляющее из себя комплекс последовательных хирургических вмешательств, одновременно выполняли пять опытных мастеров своего дела.

– Специалисты отделения лечения опухолей головы и шеи использовали титановую модель, напечатанную на 3-D принтере, которую изготовили по индивидуальным параметрам, она полностью повторяла контуры здоровой половины лица. Таким образом, был восстановлен каркас для тканей щеки и глаза. Для воссоздания твердого и мягкого нёба и в будущем для возможности протезирования зубов изготовили аутотрансплантат из собственных тканей голени, включая кость, мягкие ткани и сосуды пациента, которые были пересажены в полость рта, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в медучреждении.

Результатом ювелирной работы онкологов довольны как сами врачи, так и пациент. О грозном заболевании молодому человеку теперь напоминает только небольшой шрам на подбородке. Мужчина ведёт обычный образ жизни и уже вышел на работу.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменские хирурги в буквальном смысле восстановили лицо пациенту с редкой локализацией опухоли. Мужчина мог потерять глаз, однако в беде его не оставили и провели операцию по реконструкции лица из собственного биоматериала.

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