Тюменские хирурги в буквальном смысле восстановили лицо пациенту с редкой локализацией опухоли. Мужчина мог потерять глаз, однако в беде его не оставили и провели операцию по реконструкции лица из собственного биоматериала.По информации пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области, опухоль в области глаза пациента разрушила лицевые кости, а само новообразование прорастало к основанию черепа. Такая локализация опухоли встречается крайне редко: основная проблема в том, чтобы после ее удаления выполнить полноценную реконструкцию лицевого скелета. Лоскут для удаления дефекта взяли из свода черепа. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Врачи остались довольны результатом, сам мужчина чувствует себя хорошо.Кстати, технически-сложную операцию транслировали медицинскому сообществу, чтобы хирурги из разных городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Ханты-Мансийска – смогли познакомиться с ювелирной методикой устранения подобных дефектов.– Главное, что мы наглядно демонстрируем в ходе трансляции – это набор технологий, начиная от формирования доступа и до забора импланта для реконструкции, которые коллеги могут взять на вооружение и использовать при более простых патологиях, – отметил главный нейрохирург Северо-Западного федерального округа России, профессор Дмитрий Гуляев.Ранее \\"Комсомольская правда - Тюмень\\" писала, что под занавес 2020 года тюменские онкологи провели уникальную реконструктивно-пластическую операцию. Под руководством заведующей онкологическим отделением № 2 «Медицинского города» Юлии Шубиной врачи впервые в регионе создали челюсть пациенту, используя его… собственную кость голени.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Тюмени врачи создали пациенту новую челюсть из кости голениСейчас мужчина может, как и раньше, кушать и говорить (подробнее)