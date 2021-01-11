Под занавес 2020 года тюменские онкологи провели уникальную реконструктивно-пластическую операцию. Под руководством заведующей онкологическим отделением № 2 «Медицинского города» Юлии Шубиной врачи впервые в регионе создали челюсть пациенту, используя его… собственную кость голени.Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, мужчине диагностировали рак нижней челюсти. Злокачественная опухоль проросла в ткани и почти полностью разрушила всю левую половину костной структуры.Единственный выход в такой ситуации – полностью удалить орган, или, как это называется на медицинском языке, «произвести резекцию». Чтобы мужчина смог вернуться к полноценной жизни, онкологи восстановили ему челюсть, взяв 12-сантиметровый участок малоберцовой кости (голени) вместе с мышцами, кожей и сосудами.Сложность операции состояла в том, что хирургам нужно было повторить контуры челюсти и смоделировать подбородок. Для этого они сделали несколько небольших распилов, не повредив кожу и мышцы, а потом сшили сосуды пересаживаемого участка с сосудами шеи и запустили кровоток.Сейчас об операции мужчине напоминает только шрам на подбородке. Как и раньше, он может спокойно ходить, говорить и кушать.Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Ишиме врачи спасли женщину, которая случайно проглотила вилку. Что касается хирургов, то в Тюмени врачи спасли девушку, у которой появилась раковая опухоль в носу, а пенсионерке с оскольчатым переломом головки плечевого сустава полностью восстановили весь сустав.