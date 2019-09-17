Не могла поднести ложку ко рту: тюменские врачи провели пожилой пациентке уникальную операцию

СЕГОДНЯ 13:50 2019-09-17T13:50:00+03:00

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В тюменской больнице сделали уникальную операцию пожилой пациентке с оскольчатым переломом головки плечевого сустава. После травмы женщину беспокоила сильная боль – она не могла даже поднести ложку с едой ко рту.

– Операция по имплантации в кость эндопротеза заняла полтора часа. Прогноз врачей благоприятный: боль в руке уйдет, а движения руки у пациентки восстановится в объеме, достаточном для обслуживания себя в быту. Такие высокотехнологичные операции – наиболее эффективный, а иногда и единственный способ восстановления утраченной подвижности руки. Показаниями к ней могут быть не только тяжелые повреждения плечевого сустава, но и изменения в костных и хрящевых тканях, при которых консервативная терапия оказывается неэффективной, – рассказал приглашенный врач высшей категории Андрей Каминский.

В пресс-службе ОКБ№2 добавили, что эндопротезирование плечевого сустава ранее не проводились в тюменских больницах: пациентов направляли в Курган либо Санкт-Петербург. Теперь же тюменцы смогут получать этот вид высокотехнологичной медицинской помощи в родном регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU