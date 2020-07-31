2020-07-31T10:09:48+03:00
Здоровье

Жительница Ишима проглотила вилку, пытаясь вызвать рвоту

Врачи извлекли столовый прибор из желудка
Ирина Ромашкина
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Пациентке повезло – острые края не повредили стенки желудка. Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Областная больница №4» (г. Ишим)Пациентке повезло – острые края не повредили стенки желудка. Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Областная больница №4» (г. Ишим)
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Объелась жирной еды, после чего попыталась вызвать рвоту при помощи вилки. Столовый прибор выскользнул из рук, и девушка его проглотила. Эту историю рассказала 26-летняя пациентка в приемном отделении областной больницы № 4 города Ишима. Происшествие случилось 26 июля, девушку доставила в больницу бригада скорой помощи примерно в час ночи.

Ишимская пациентка пыталась вызвать рвоту вилкой и проглотила ее. Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Областная больница №4» (г. Ишим)

Ишимская пациентка пыталась вызвать рвоту вилкой и проглотила ее. Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Областная больница №4» (г. Ишим)

Ночную гостью с вилкой в пищеводе отправили на рентген. Снимок, действительно, показал вилку внутри девушки. Врачи констатировали: сам по себе прибор не выйдет, с помощью эндоскопа вилку тоже уже не достать – столовый прибор добрался до желудка. Медики решили оперировать девушку. Из желудка вилку извлек хирург Талех Юсифов, на это потребовалось 35 минут.

– Пациентке повезло: острые края не повредили стенки желудка. В случае перфорации мог бы случиться перитонит или желудочно-кишечное кровотечение. За свою практику впервые пришлось извлекать такой инородный предмет из желудка женщины. Чаще это происходит с людьми, которые отбывают наказание в местах лишения свободы, – отметил доктор.

Ишимские врачи впервые увидели такой инородный предмет в девичьем организме. Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Областная больница №4» (г. Ишим)

Ишимские врачи впервые увидели такой инородный предмет в девичьем организме. Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Областная больница №4» (г. Ишим)

Как сообщает пресс-служба ОКБ № 4, угроза жизни девушки миновала, пациентка находится под наблюдением врачей, лечится в хирургическом отделении.

Напомним, ранее в приемном отделении Ишима также принимали необычного пациента – в ухо к ишимцу забрался живой мотылек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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