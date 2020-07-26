2020-07-26T18:49:26+03:00
Общество

Врачи в Ишиме извлекли из уха пациента мотылька

Насекомое заползло в ухо мужчины на отдыхе за городом
Руслан Савинов
Поделиться:
Врачи в Ишиме извлекли из уха пациента мотылькаВрачи в Ишиме извлекли из уха пациента мотылькаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Врачи-отоларингологи в Ишиме помогли местному жителю извлечь мотылька из уха. Многие могут подумать, что случай несерьезный. Однако это абсолютно не так. Медработники утверждают, что нельзя игнорировать подобные ситуации: это может быть опасно для здоровья. К тому же летом на отдыхе подобное может произойти с каждым.

Как мотылек попал в ухо?

Как рассказал житель Ишима, в ухо мотылек залетел на отдыхе за городом. До больницы было далек, тогда мужчина решил действовать самостоятельно. Ишимец залил в ухо жидкость. «Комсомольской правде» – Тюмень» удалось выяснить у лечащего врача пострадавшего ишимца, насколько эффективно такое решение проблемы.

– Это единственное верное решение в данном случае. Чтобы усыпить насекомое, достаточно закапать в ухо простую воду, можно растительное масло, если есть под рукой. Насекомое задохнется и перестанет шевелиться. Но даже в этом случае лучше быстрее обратиться к специалисту, у которого есть необходимые инструменты, чтобы извлечь посторонний объект, – пояснил врач-оториноларинголог Александр Гартунг

Чем может грозить попадание насекомого в организм человека?

По словам доктора, попадание в ухо насекомого летом достаточно распространенная проблема. От этого никто не застрахован.

– Если его не извлечь, может грозить заложенность, ухудшение слуха, головокружение, тошнота и отек, если насекомое кусается или вызывает аллергическую реакцию, – рассказал врач.

Что делать в подобной ситуации: возможно ли обойтись самолечением?

Если до медучреждения далеко, то доктор советует при максимальной осторожности предпринять самостоятельные меры. Сперва нужно голову пострадавшего повернуть так, чтобы ухо было направлено вверх. Затем ушную раковину необходимо слегка оттянуть назад и вверх, осмотреть, лучше с помощью небольшого фонарика.

– Если видите насекомое, можно попытаться вытащить его наружу. Однако если его не видно, не трогайте, чтобы не ухудшить ситуацию, не нанести травму и не спровоцировать укус, – особо обратил внимание Александр Гартунг. – Если насекомое не извлекли, срочно обращайтесь к врачу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Живую бабочку извлекли из уха тюменской школьницы

В подобных ситуациях не обойтись без врачебного вмешательства (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Тюменцы отмечают Год памяти и славы в онлайн-формате
Тюмень примет участие в конкурсе «Город России»
Спрос на дачи и земельные участки в Тюмени существенно вырос – в 2,5 раза
Жителям Татарстана покажут картины, написанные тюменской нефтью
В Уватском районе займутся развитием рыболовного туризма
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 июля 2020 года составило 5389 человек
Основной период сдачи ЕГЭ закончился у тюменских выпускников
Отоларингологи Ишима извлекли насекомое из уха пациента
Благотворители передали тюменскому дому ребенка надувной бассейн и игрушки
Молодых голышмановцев впишут в книгу «Надежда и гордость округа»
Молодые жители Тюмени участвуют в новом формате форума «Территория смыслов»
Погода на 26 июля в Тюмени: облачный день
В селах Тюмени создают стрит-арт
В Тюменской области нацелены активно развивать футбол
Тюменцев предупредили об опасности, которые скрываются в рыбе и раках
В Тюменском районе предоставляют жилье для ценных работников
25 тонн мраморной говядины получили в Омутинском районе
В Викуловское отделение Ишимского техникума приедут новые студенты
Моржи из Тюмени готовятся к «Черноморской эстафете Победы»
Юные тюменцы могут «примерить» на себя различные профессии онлайн
Тюменцы примут участие в международном фотоконкурсе
Тюменцам предлагают освоить профессию сурдопереводчика
Тюменцы сочиняют стихи о любви к родному городу
В Тюмени загородные дома скупают жители Югры и Ямала
Тюмень примет крупный социально-культурный проект