Врачи в Ишиме извлекли из уха пациента мотылька

Врачи-отоларингологи в Ишиме помогли местному жителю извлечь мотылька из уха. Многие могут подумать, что случай несерьезный. Однако это абсолютно не так. Медработники утверждают, что нельзя игнорировать подобные ситуации: это может быть опасно для здоровья. К тому же летом на отдыхе подобное может произойти с каждым.

Как мотылек попал в ухо?

Как рассказал житель Ишима, в ухо мотылек залетел на отдыхе за городом. До больницы было далек, тогда мужчина решил действовать самостоятельно. Ишимец залил в ухо жидкость. «Комсомольской правде» – Тюмень» удалось выяснить у лечащего врача пострадавшего ишимца, насколько эффективно такое решение проблемы.

– Это единственное верное решение в данном случае. Чтобы усыпить насекомое, достаточно закапать в ухо простую воду, можно растительное масло, если есть под рукой. Насекомое задохнется и перестанет шевелиться. Но даже в этом случае лучше быстрее обратиться к специалисту, у которого есть необходимые инструменты, чтобы извлечь посторонний объект, – пояснил врач-оториноларинголог Александр Гартунг

Чем может грозить попадание насекомого в организм человека?

По словам доктора, попадание в ухо насекомого летом достаточно распространенная проблема. От этого никто не застрахован.

– Если его не извлечь, может грозить заложенность, ухудшение слуха, головокружение, тошнота и отек, если насекомое кусается или вызывает аллергическую реакцию, – рассказал врач.

Что делать в подобной ситуации: возможно ли обойтись самолечением?

Если до медучреждения далеко, то доктор советует при максимальной осторожности предпринять самостоятельные меры. Сперва нужно голову пострадавшего повернуть так, чтобы ухо было направлено вверх. Затем ушную раковину необходимо слегка оттянуть назад и вверх, осмотреть, лучше с помощью небольшого фонарика.

– Если видите насекомое, можно попытаться вытащить его наружу. Однако если его не видно, не трогайте, чтобы не ухудшить ситуацию, не нанести травму и не спровоцировать укус, – особо обратил внимание Александр Гартунг. – Если насекомое не извлекли, срочно обращайтесь к врачу.

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