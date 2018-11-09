Тюменские врачи провели уникальную операцию по удалению раковой опухоли из носа пациентки

СЕГОДНЯ 12:11 2018-11-09T12:12:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменские врачи впервые провели эндоскопическую операцию по радикальному удалению раковой опухоли в области носа. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, к счастью, опухоль находилась на ранней стадии и метастазы не успели распространиться на другие органы.

Женщина обратилась к врачам после постоянных головных болей. Когда пациентке сделали МРТ, врачи удивились, увидев на снимке опухоль размером с кулак, которая заняла решётчатый лабиринт и большую область внутри черепа.

- Опухоль проросла в правую глазницу, очень близко подошла к внутренней прямой глазодвигательной мышце и блокировала все околоносовые пазухи, спровоцировав развитие пансинусита, последствием которого и стали мучительные приступы головной боли. Никаких других клинических симптомов или внешних признаков заболевания не проявлялось, - рассказали в ведомстве.

Операцию по удалению опухоли без разрезов проводили врачи единственного в области специализированного отделения оториноларингологии стационара Медико-санитарной части «Нефтяник» во главе с главным оториноларингологом Тюменской области Дмитрием Щербаковым. Они сделали прокол в носу, полностью удалили опухолевый узел и решётчатую кость, дренировали околоносовые пазухи.

Благодаря ювелирной работе хирургов операция прошла успешно, женщина чувствует себя хорошо. Головные боли прекратились, носовое дыхание не затруднено, риска внутричерепных осложнений синусита нет. Пациентку выписали и направили для наблюдения в специализированное медицинское учреждение онкологического профиля для дальнейшей терапии.