Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 21 апреля 2021 года: тюменцы записываются на вакцинацию в разные поликлиники

Тюменцы записываются на вакцинацию в разные поликлиники. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 21 апреля 2021 года. Количество заболевших составило 34 640 человек.

Всего зараженных: 34 640.

Количество смертей: 441.

Режим повышенной готовности: до 25 апреля.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

В Тюмени обсерватор «Градостроитель», который был открыт 5 февраля 2020 года, больше не будет принимать ковидных больных. Все пациенты с коронавирусом завершили лечение 11 апреля. Медицинское учреждение на неделю закроют на обязательную санитарную обработку. «Градостроитель» является лечебно-реабилитационным центром. Основное направление деятельности – реабилитация пациентов после эндопротезирования суставов, онкологических и других заболеваний. Сейчас сюда также будут направляться на реабилитацию пациенты, тяжело перенесшие инфекцию и нуждающиеся в дальнейшем восстановлении в стационарных условиях.

В тюменском Многопрофильном консультативно-диагностическом центре реабилитируют пациентов, перенесших коронавирус. В отделении работают врач-физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре, врач-рефлексотерапевт и психолог, призванный нормализовать эмоциональное состояние. Целью работы мультидисциплинарной реабилитационной команды является улучшение качества жизни пациента, возвращение к прежней социальной активности, к профессиональной деятельности.

Тюменцы записываются на вакцинацию в разные поликлиники. Так делать не нужно: это сокращает доступность вакцинации для других. Врачи убедительно просят граждан записываться только в одну поликлинику, желательно по месту прикрепления. Уже отмечаются случаи двух-трех записей у одного человека на разных ресурсах. Большая часть вакцины приходит во флаконе по пять доз. Прием рассчитывается таким образом: при размораживании флакона формируются группы по пять человек. Поэтому важно, чтобы на вакцинацию пришли все записанные.

За последние сутки в России выявлено 8 164 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 12,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 379 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 9 631 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 718 854 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 106 307 летальных исходов, выздоровели 4 343 229 человек.