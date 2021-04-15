Тюменцы записываются на вакцинацию в разные поликлиники. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Тюменцы записываются на вакцинацию в разные поликлиники. Так делать не нужно: это сокращает доступность вакцинации для других.

– Врачи убедительно просят граждан записываться только в одну поликлинику, желательно по месту прикрепления. Уже отмечаются случаи двух-трех записей у одного человека на разных ресурсах. Большая часть вакцины приходит во флаконе по пять доз. Прием рассчитывается таким образом: при размораживании флакона формируются группы по пять человек. Поэтому важно, чтобы на вакцинацию пришли все записанные, – отметили в оперштабе.

Стало известно, что в Тюменскую область поступило еще 2400 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак». На сегодняшний день общее число поступившей в регион вакцины «Спутник V» составляет 99 167 доз. Прошли полный курс вакцинации в два этапа 51 891 житель области.

Записаться на вакцинацию можно на федеральном портале госуслуг, по номеру горячей линии 122 или в поликлинике.