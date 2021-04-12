В тюменском МКДЦ реабилитируют пациентов, перенесших коронавирус. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В тюменском Многопрофильном консультативно-диагностическом центре реабилитируют пациентов, перенесших коронавирус. В отделении работают врач-физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре, врач-рефлексотерапевт и психолог, призванный нормализовать эмоциональное состояние.

– Целью работы мультидисциплинарной реабилитационной команды является улучшение качества жизни пациента, возвращение к прежней социальной активности, к профессиональной деятельности, – отметила заведующий отделением Эльвира Третьякова.

По информации оперативного штаба, отделение оборудовано новыми аппаратами для физиотерапии (магнитотерапия, прессотерапия, светотолечение, электролечение, ингаляции) и тренажёрами, зал ЛФК оснащен балансировочными платформами, фитболами и другим инвентарём для лечебной гимнастики, соответствующим современным стандартам.

Пациенты здесь могут пройти реабилитацию за счёт средств обязательного медицинского страхования по направлению терапевта, кардиолога, онколога или пульмонолога из поликлиники, а также по направлению специалистов Центра амбулаторной онкологической помощи и кардиологического центра МКДЦ.