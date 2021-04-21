«Сначала я не могла говорить, потому что у меня западал язык»: Водонаеву экстренно госпитализировали с микроинсультом

Фото: скриншот Instagram

Популярная ведущая, блогер тюменка Алена Водонаева попала в больницу. Об этом девушка сообщила своим поклонникам в Instagram. Вчера, 20 апреля, экс-участница Дом-2 записала сториз из кареты скорой помощи, а позже и вовсе из больничного помещения.

- Сейчас со мной все хорошо, потому что я разговариваю. Сначала я не могла говорить, потому что у меня западал язык, - поделилась звезда.

Фото: скриншот Instagram

Многомиллионная аудитория Алены заподозрила, что у девушки случился инсульт. Об этом свидетельствовала заторможенная и не особо внятная речь блогера на сториз.

Сегодня Водонаева подтвердила опасения фанатов. У ведущей действительно произошел микроинсульт. Она рассказала, что вчера днем ей стало плохо. Все это происходило на глазах ее близких людей - мамы, жены брата и подруги, которые и вызвали скорую. Алена поделилась, что произошедший с ней приступ помнит плохо. Помнит лишь то, что со всей силы старалась держать язык зубами, чтобы не проглотить его.

- Помню, что раздавала всем ценные указания (мне так казалось) и говорила что кому делать, если меня увезут в больницу, - поделилась девушка.

Фото: скриншот Instagram

Сначала теледива попала в реанимацию. Именно оттуда она и записала несколько сториз в свой Instagram. После этого у нее забрали телефон и остальные вещи: так положено по правилам. Но не обошлось и без инцидента, который не понравился Водонаевой.

- Помню, что мне не очень понравилась, что сотрудница реанимации доставала мне капельницу из катетера без перчаток! Я задала ей вопрос. Ответ - оправдания. Какой тут еще может быть ответ. И такое несоблюдение безопасности - на фоне ковида! - рассказала Алена.

Телезвезда поделилась, что причиной такой серьезной болезни стал стресс. Девушка объяснила, что в ее жизни нет ни одного человека, на кого бы она могла опереться. Водонаева призналась, что единственная точка опоры для нее - это ее семья.

Помимо этого, на прошлой недели в жизни блогера было несколько перелетов, а как известно, Алена жутко боится путешествий по воздуху.

- Я каждый раз «умираю» на борту самолета, - написала Водонаева.

На данный момент состояние здоровья Алены заметно лучше. Ее уже перевели в обычную палату из реанимации. Блогер призывает всех беречь себя и благодарить за поддержку и тысячу добрых слов.

Напомним, осенью 2020 года, водитель московского такси выгнал из своей машины популярную телеведущую, блогера, тюменку Алену Водонаеву. Девушка воспользовалась услугами такси, чтобы отправиться по своим делам. Водитель, приехавший на заказ, был без защитной маски, на что девушка культурно попросила его надеть ее.

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