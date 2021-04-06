Сцена, фонтан, памп-трек и водная мельница. Жителям Тюмени пообещали уникальное наполнение Заречного парка

Жителям Тюмени пообещали уникальное наполнение Заречного парка. Фото: Тюмень - наш дом

Жителям Тюмени пообещали поистине «уникальное наполнение» Заречного парка. В этом году благоустройство общественной территории, начатое в 2020, продолжится. Для проведения второго этапа работ в ближайшее время определят подрядную организацию, деньги выделят из городского бюджета.

– Проект глобальный, интересный. Мы его неоднократно обсуждали с тюменцами, живущими на данной территории, с архитекторами и дизайнерами. Специалисты предложили уникальное наполнение прилегающей территории парка. В прошлом году завершили первый этап благоустройства: провели берегоукрепление, которое носит защитный характер. Теперь тюменцы могут гулять по гребню дамбы, для этого построили пешеходную и велосипедную дорожки, установили скамейки и соорудили смотровые балконы, – рассказал мэр Тюмени Руслан Кухарук.

Фото - "Тюмень - наш дом".

По его словам, работы запланированы на три года. На втором этапе на территории парка демонтируют старые асфальтобетонные покрытия, малые архитектурные формы и бортовой камень. Также специалисты приступят к подготовительным и основным работам по устройству фонтана, чтобы в будущем в Заречном начали бить его освежающие струи.

Фото - "Тюмень - наш дом".

По информации Комитета по связям с общественностью и СМИ, в парке предстоит решить вопросы водоотведения: тут предусмотрели строительство поверхностного водоотвода с устройством лотков и укладку канализационных безнапорных труб и дождеприемных колодцев. Кроме того, предстоит серьезная работа по прокладке инженерных сетей, которые необходимы для будущих систем видеонаблюдения, наружного освещения, водоснабжения и водоотведения, автоматического полива. Планируется, что строители зальют фундамент для санитарного блока и будущего туалета. Эти объекты со всеми коммунальными удобствами построят через год. Пока же строители рассчитывают уложить тротуарную плитку на пешеходных дорожках.

Уже в 2022 году для детей установят развлекательный объект с водной мельницей, шнеком, колесом с чашками и водными весами. Для ребят разных возрастов поставят детские площадки, а для любителей физической культуры – спортивную зону, оснащенную современным оборудованием. Для велосипедистов, роллеров и самокатчиков построят памп-трек. Любители двухколесного транспорта смогут его оставить на специальной парковке.

Фото - "Тюмень - наш дом".

Также стало известно, что Заречный парк в будущем может стать популярной концертной площадкой для проведения городских праздников, ведь тут установят сцену. Территорию украсят современные скамейки, террасные тумбы, пергола, качели и несколько инсталляций: «Буквы» и «Дерево». Любители домашних животных смогут выгуливать питомцев на специальной огражденной площадке.

Завершить благоустройство в Заречном парке планируется в 2023 году озеленением. Там высадят деревья и кустарники, устроят цветники и газоны. Для более свободного передвижения по парку маломобильных тюменцев в нем уложат тактильную плитку, сделают указатели на стене, пиктограммы. Чтобы в парке было безопасно гулять в любое время суток, там установят камеры видеонаблюдения, которые будут связаны с системой «Безопасный город», включат освещение.

Отметим, что на коллегии глава Тюмени дал еще одно поручение – не затягивать со строительством нового сквера Владислава Крапивина и завершить работы в нем осенью. Сквер в Калининском округе будет возведен в районе улиц Кирова – Ленина – Семакова.

– На прошлой неделе было принято решение о присвоении этой территории наименования «сквер имени Владислава Крапивина». Состоялось заседание согласительной комиссии, деньги на строительство общественной озелененной территории определены. Теперь управе КАО предстоит максимально оперативно провести мероприятия по определению подрядной организации, – резюмировал глава города.

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