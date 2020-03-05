В тюменской Зареке укрепляют берега Туры и возводят основание дамбы

5 Март 2020 2020-03-05T18:46:44+03:00

Изменить размер текста: A A

При входе на стройплощадку Туры не видно: ее закрывает отсыпка дамбы. По берегу реки кипит работа: со стороны ул. Астраханская строители укрепляют берег, а если взглянуть в сторону аквапарка – в землю вколочены шпунты. Строители работают с опережением, уверили сотрудники АО «Мостострой-11».

Строители укрепляют берег Туры от ул. Астраханской до аквапарка "ЛетоЛето"Фото: Ирина Ромашкина

О ходе работ над благоустройством парка «Заречный» рассказали на объезде по строительным объектам Центрального административного округа Тюмени 5 марта.

– Сегодня инспектируем территории Центрального административного округа, проводим рабочее совещание. Мы посмотрели те территории, которые уже находятся в активной стадии реализации. Глобальный проект 2020 года – это благоустройство парка «Заречный». Первый этап – берегоукрепление и возведение дамбы – запланирован в 2020 году. Второй этап активно обсуждался жителями Заречных микрорайонов, – напомнил глава Тюмени Руслан Кухарук.

Проект благоустройства парка «Заречный» тюменцы обсуждали еще в 2018 году. С начала 2020-го на набережной в Первом Заречном микрорайоне закипела работа. Начали с главного – с возведения противопаводковой дамбы. Работами занимается АО «Мостострой-11».

Сейчас строители выполнили отсыпку дамбы, укладку матрацев, завершили монтаж плит. В землю установили шпунты, их заполнили бентонитом. Этот глинистый минерал разбухает в воде. Шпунты – основа лестницы на дамбу, позднее на ней появятся пешеходные и велосипедные дорожки.

Завершить основание дамбы планируют до паводкового периода, срок – 15 апреля. В первый этап строительства также входит строительство причала на набережной, установка уличного освещения и многое другое. Первый этап проекта планируют завершить 1 октября. На сегодняшний день строители работают с опережением, подчеркнул руководитель управы Центрального административного округа Тюмени Владислав Черкашин.

Строители бентонировали основание лестницыФото: Ирина Ромашкина

Проектом предусмотрено два этапа работ: строительство защитной дамбы, а затем благоустройство парка «Заречный». Здесь будут детские и спортивные площадки, памп-трек, сцена, мини-футбольное поле, беговые дорожки, места для выгула собак и парковка на 200 машино-мест. В парке высадят более 3 тысяч деревьев и более 3 тысяч кустарников. Его наполнят массой водных объектов: по склону – водопады, будут течь ручьи, запустят сухой фонтан.

В парке высадят сосны, ели, березы, вязы, рябины, липы, пихты, тополя, черемухиФото: Ирина Ромашкина

В парке засеют почти 40 кв м газонаФото: Ирина Ромашкина

На прогулочной части дамбы будут балконыФото: Ирина Ромашкина

Вдоль улицы Щербакова построят эстакаду для движения авто без остановки. Свободное пешеходное движение организуют под мостом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюмени начинается благоустройство Заречного парка

Работы начались зимой не случайно, в этот период низкий уровень вод, весной же вышедшая из берегов река может помешать планам (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU