Парк Заречный в Тюмени благоустроят в следующем году

СЕГОДНЯ 11:34 2019-12-05T11:53:03+03:00

Кроме него, обновлению подлежит и сквер Никольский

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В 2020 году тюменские власти намерены благоустроить парк Заречный. Горожане отметили его в числе первых территорий, которые следует обновить.

– В феврале этого года шел отбор территорий – жители сами выбирали места для благоустройства, которые нужно сделать в первоочередном порядке. И объекты, которые заняли первые позиции в проведенном голосовании, включены в план на 2020 год, – сообщил руководитель управы Ленинского округа Роман Воллерт.

Так, обновлению, помимо Заречного парка, подлежит сквер Никольский. Кроме того, городские власти продолжат благоустраивать сквер Якова Неумоева и озелененную территорию возле школы на улице Вьюжной.

Также в планах работы на озелененных зонах общественных пространств на улице Семена Шахлина, 20, улице Московский Тракт, 139, Инженерной, 72, Монтажников (от Янтарной до Ростовцева), Республики, 162, в переулке Добрый, на улицах Каспийской и Крылова.

Что касается уходящего года, то общая статистика такая: работы по благоустройству мест массового отдыха осуществлялись на площади почти 9 гектаров, высажено более 5 600 деревьев и кустарников, установлено около 200 скамеек и урн, а также порядка 300 фонарей.

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ИСТОЧНИК KP.RU