В Тюмени создадут сквер имени Владислава Крапивина. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени создадут сквер имени Владислава Крапивина площадью 0,32 га. Он расположится на территории в районе улиц Кирова – Урицкого – Ленина – Семакова. Раньше тут стоял недостроенный дом.

– Мы и будущие поколения будем читать его книги, погружаться в истории, которые написал Владислав Петрович. Тюменцы предлагали различные варианты по использованию территории. Мне кажется самым правильным решением создать на этом месте новую озелененную зону, – сказал мэр Тюмени Руслан Кухарук.

По информации комитета по связям с общественностью и СМИ, сквер станет удобным и комфортным для всех тюменцев. В нем будет приятно отдыхать, гулять, играть, заниматься спортом или просто пройтись по нему, спеша по своим делам.

Территорию благоустроят с минимальным изменением рельефа. Проектом предусмотрена установка декоративных арок у центральных входов в сквер и на его территории, а также книгообменника.