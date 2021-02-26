«Крошечка» из Тюмени Полина Сюткина выступит в шоу «Голос. Дети»

«Крошечка» из Тюмени Полина Сюткина выступит в шоу «Голос». Фото - Студия современного вокала "Максимум".

Восьмилетняя Полина Сюткина из Тюмени попробует покорить своим певческим талантом членов жюри шоу «Голос». Выпуск с участием девочки можно будет посмотреть сегодня, 26 февраля, в 21.30 на Первом канале.

– В слепых прослушиваниях участвует наша крошечка Полинка Сюткина! Болеем, держим кулачки за нашу тюменку! – призывает со страниц социальных сетей директор студии современного вокала «Максимум» Ирина Бахатова. Именно здесь развивает свои вокальные способности юная горожанка.

В самой студии просят ничего не планировать на сегодняшний вечер, ведь Полине нужна максимальная поддержка. Правда, пока не известно, какую именно композицию исполнит юная звездочка, ведь, согласно договоренности, всё держится в строжайшем секрете.

Отметим, что кроме песен, Поля увлекается танцами. Кстати, она участвовала в кастинге на песенный конкурс во второй раз.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что воспитанник и вокалист девятого состава ишимской вокально-инструментальной студии «Робинзон» Матвей Гилёв вошёл в число 110 участников седьмого сезона шоу «Голос». А тюменская участница шоу «Голос» Наташа Александрова начала свой первый гастрольный тур. Семнадцатилетняя девушка за годы обучения вокалу победила на многих конкурсах различных уровней.

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