Юный вокалист из Ишима Матвей Гилёв отправится на шоу «Голос. Дети»

Воспитанник и вокалист девятого состава ишимской вокально-инструментальной студии «Робинзон» Матвей Гилёв вошёл в число 110 участников седьмого сезона шоу «Голос». Премьера нового сезона музыкального проекта намечена на февраль 2020 года, а пока юный певец вовсю готовится к участию в слепых прослушиваниях.

Матвей на шоу "Голос. Дети". Фото: Жизнь в Тюмени

В жюри детского «Голоса» в этом году вошли: Дима Билан, Нюша и Валерий Меладзе. По традиции, известные исполнители не будут видеть участников – они будут сидеть спиной к выступающим, выбирая участников к себе в команду только по голосу. Пройдёт ли Матвей первый этап конкурса – скоро узнаем.

Матвей с очередной медалью. Фото: Поют Дети

В Ишиме мальчишка уже завоевал огромную популярность среди слушателей. Как сообщили в администрации Ишимского района, Матвей – победитель международных, всероссийских и областных творческих конкурсов и вокальных фестивалей. Два года назад он стал победителем в номинации «Юное дарование – 2018» на Международном фестивале семейных традиций «Вера. Надежда. Любовь» в Москве. В прошлом году стал победителем программы Всероссийского открытого фестиваля-форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг», который проходил в Краснодарском крае в детском центре «Орлёнок».

Диплом Матвея на одном из конкурсов. Фото: соцсети

Любовь к музыке мальчику привил его учитель и наставник, руководитель группы «Робинзон» Сергей Глухих. По мнению родителей и преподавателей, Сергей Анатольевич – педагог от Бога, который умеет «раскрыть уникальность ребенка, помочь выявить особенности каждого маленького музыканта и певца и превратить их в большие творческие плюсы».

Пока мы ждём Матвея на шоу «Голос. Дети», можем послушать и посмотреть одно из его выступлений.