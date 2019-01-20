2019-01-20T09:27:05+03:00
Общество

Тюменская участница шоу «Голос» начала свой первый гастрольный тур

Пятнадцатилетняя девушка за годы обучения вокалу победила на многих конкурсах различных уровней
Алена Кульмухаметова
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В Тюменском районе начала свой первый гастрольный тур доморощенная звездочка –

начинающая певица Наташа Александрова. Талант поддерживают местные деятели культуры.

Дебютный концерт Натальи Александровой в рамках тура состоялся на родной Онохинской земле в стенах родного ей Дома культуры - здесь в течение семи лет раскрывался талант юного дарования под руководством педагога по вокалу Виктории Иваницкой.

Сегодня Наташа - артистка одного из тюменских концертных агентств, а начинала она на

онохинской сцене. Интерес к музыке у Наташи в том числе и от родителей, которые с самого детства воспитывали дочь в музыкальной среде. И отец Олег, и мать Алёна, и брат Михаил любят петь, вместе устраивают семейные концерты.

Пятнадцатилетняя девушка за годы обучения вокалу победила на многих конкурсах различных уровней. За ее плечами - участие в шоу «Голос. Дети», Наташа - двукратный обладатель Гран-при международного конкурса «Кит», Гран-при 80-го фестиваля-конкурса «Адмиралтейская звезда», дважды лауреат I степени Всероссийского конкурса молодых исполнителей «Молодые голоса», дважды лауреат I степени детского регионального TV-конкурса эстрадной песни «Волшебные ступеньки», лауреат I степени регионального фестиваля-конкурса «Золотой микрофон».

Девушку продвигает одно из ведущих концертных агентств Тюмени, а организацией концертов занимается Центр культуры и досуга «Премьера». Песни юной звездочки сейчас уже есть в открытом доступе на нескольких известных музыкальных интернет-площадках. А совсем недавно вышел ее сольный диск.

Гастрольный тур по Тюменскому району - один из этапов ее профессионального роста и развития. Концерт с названием «Мы», который на днях посетили онохинцы, предстоит увидеть жителям еще четырех муниципальных образований района. Наташа Александрова выступает вместе с музыкальной группой «Джем».

В ее программе - авторские песни и хиты мирового уровня. Вечер в Онохино у начинающей певицы получился трогательным - с множеством теплых слов, слез счастья и радости. Земляки щедро дарили талантливой девушке аплодисменты и цветы.

Следующий ее концерт состоится в Богандинском.

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