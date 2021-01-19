В России возрождают систему вытрезвителей, правда, теперь отрезвление будет стоить денег. Закон о возвращении медицинских вытрезвителей Госдума приняла еще в 2019 году, он вступил в силу с 1 января 2021 года. Еще один закон гласит, что полицейские будут отвозить пьяных в вытрезвители без их согласия. Пока не ясно, как смотреть на старый-новый закон обществу. Что это – возрождение советских кардинальных методов отрезвления или гуманный способ вернуть человека к здоровому образу жизни?Создавать вытрезвители вправе местные власти, медучреждения могут создаваться благодаря государственно-частному партнерству, с использованием средств инвесторов. Сколько будет стоить услуга, пока не известно, однако поисковик интернета уже отыскивает несколько доступных народу вариантов.Как известно, алкогольная зависимость не выбирает клиента «по карману». Пристраститься к алкоголю могут и бедные, и самые богатые люди. Вот еще одно тому свидетельство: «Похмелья служба» Тюмени предлагает услуги оздоровления запойного пациента, стоимость варьируется от 2 400 рублей. В комплекс входит: осмотр, диагностика, ЭКГ, капельница, детоксикация и неотложный вызов. От 10 000 рублей предлагают трехдневную помощь с личным наблюдением врача-нарколога, услугу предоставляют VIP-клиентам.Другая клиника в центре Тюмени вернет из запоя не менее чем за 3 500 рублей. Кстати, вызвать врача-нарколога можно на дом. Доктор осмотрит, нормализует сердечный ритм и давление, приведет в норму организм. Кроме того, среди услуг здравницы есть кодирование, а также здесь помогают лечиться от зависимости разных видов наркотиков, с полной реабилитацией.Мнение экспертаНасколько действенным будет такой подход в борьбе с алкогольной зависимостью? Этот бой уже 20 лет ведет тюменский врач-нарколог, психотерапевт Андрей Якунин, руководитель автономной некоммерческой организации «Центр развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие».– Со стороны хорошо рассуждать, когда ты этого не видишь. А когда он приходит к тебе, потом уходит, снова приходит пьяный. 90 процентов ходят по этому кругу. Пошли, пропились, вернулись, опять пошли и пропились, опять вернулись. На каком-то этапе кто-то из них под забором умирает… Потому что алкоголизм – это смертельное хроническое заболевание. И если его не лечить, человек умирает, – считает Якунин.Сегодня в Тюмени работают три центра для бездомных. Здесь помогают людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, бездомным, освободившимся из мест лишения свободы, утратившим социальные связи, в том числе страдающим зависимостью от психоактивных веществ, будь то алкоголь или наркотики. Однако опыт работы с зависимыми гражданами твердит Якунину о необходимости искоренять пьянство более весомыми способами.– У Тюменской области есть потенциал, чтобы проводить эту работу. У нас есть вся инфраструктура. Я не знаю, где еще есть такие же центры. Где вы видели центр для бездомных, где есть спортивный уголок? Мы можем целую деревню им построить… Мы можем увести всех бездомных с улиц, просто они сами не хотят уйти с нее. Они не хотят! Они хотят пить. И если мы принудительно не будем закрывать их на реабилитацию, они придут гадить к вам в подъезд. Мы не решим проблему бездомных, пока не возродим систему лечебно-трудовых профилакториев, – считает Андрей Александрович. – Раньше, до 1990-х годов, было две статьи – принудительно лечили от алкоголизма и садили за тунеядство. И вернув это, мы победим проблему бездомных. Если этого не будет, при высокой доступности алкоголя бездомных будет больше и больше.Если говорить о наркомании, то одолеть это зло возможно, только если государство введет жесткие меры, считает Якунин. В качестве примера он привел правительственные решения Китая, которые помогли нации возродиться после трех опиумных войн.– Китай в XX веке вымирал, потому что против них велись опиумные войны, их подсадили на опиум. И Китай принял политически волевое решение: в стране ввели принудительное лечение и публичную казнь наркоторговцев. И им все равно, что остальной мир о них говорит, – акцентировал внимание нарколог.Он также отметил, что из всего числа наркозависимых в Китае на принудительное лечение пришлось направить только 10%, а 90% бросили принимать «дурь» сами.Тюменский опытВ трех центрах «Милосердие» 96 мест. «Комсомолка» навестила постояльцев приюта для бездомных. По словам Андрея Александровича, двухэтажное здание на улице Коммунистической передали центру в безвозмездное пользование в 2017 году, затем АНО вошла в реестр поставщиков социальных услуг и стала реализовывать собственную программу социальной реабилитации граждан. Над ней Якунин работал с 2002 года.– Реабилитация – это последовательный процесс, который помогает человеку научиться жить трезво. Мы создаем рычаг. И те, кто хочет бросить, они задумаются и изменят свою жизнь. И нам не надо будет проводить профилактические беседы, о том, что это плохо, что можно оказаться «там», на небесах, – убежден Андрей Якунин.Сегодня проекты «Милосердия» реализуются за счет двух президентских грантов, общественники работают совместно с правительственными ведомствами, а также помогают жить доброму делу благотворители.Беседа с руководителем центра для бездомных привела к вопросу: а зачем дипломированному медику заниматься общественной благотворительной деятельностью вместо того, чтобы посвятить себя медицине?– Это длинная история. История длиной в 20 лет. Я начал этим заниматься, еще когда учился в ординатуре по психиатрии. Мой родственник страдал зависимостью от наркотиков. Я искал разные возможности ему помочь. Считайте, на 20 лет мы ему жизнь продлили. Год назад похоронили. У него остались дети. Они не знают, в чем причина, почему их папа умер, поэтому я не уточняю, кто этот родственник, – поделился личным Андрея Якунин.Тогда ему было 26 лет, он только поступил в ординатуру, проходил этап становления личности. А вместе с тем молодой врач всеми силами пытался справиться с горем в семье. Вместе со своим родственником Якунин приехал к знаменитому старцу, архимандриту Ипполиту (в миру – Сергей Иванович Халин). К нему в то время съезжались со всей России: бездомные, освободившиеся из мест лишения свободы, алко- и наркозависимые. Отец Ипполит в 1960-х годах был в числе первых российских церковнослужителей, кто приехал на Афон, чтобы возрождать русское монашество в Греции. Спустя 17 лет старец вернулся в Россию, и с начала 1990-х архимандрит Ипполит стал настоятелем рыльского Свято-Николаевского мужского монастыря. Но старец был в отъезде, когда тюменцы к нему явились.– Я приехал с К. Он отказался даже в скит заходить, мы ночевали на улице, на земле. К. отказался оставаться, уехал по моим билетам. А я остался, также ночевал на земле… Это был август. Ночи были холодные. Чтобы согреться, я залазил в стог сена. И это учитывая, что я обливаюсь холодной водой… После трех ночей на земле, когда тебе нечем укрыться, нечего подложить под голову, я себя поймал на мысли: «Зауважал бездомных. Ну как не забухать в таких обстоятельствах?», – шутит Якунин.Отец Ипполит произвел на Якунина яркое впечатление. Сегодня Андрей Александрович говорит, что именно архимандрит привел его в православие. До встречи с ним отношение к вере у тюменца было посредственным.– До этого отношение к православию у меня было как к бизнесу, но не было никаких сомнений, что Бог есть. В этом смысле я всегда был верующим человеком. А вот в православие меня привел отец Ипполит. Причем не проповедью, не словами и даже не делами. Когда я первый раз его увидел, я даже не понял, что он – это он. Он не производил впечатление, не был харизматичным. Он – исихаст. Когда я первый раз его увидел, пришел в голову помысел: если этот человек путем православия дошел до этого, значит, в православии есть истина. У меня произошел мировоззренческий разворот, без единого слова, – вспоминает Якунин.Спасти всех возможно?Тогда же началась история благотворительной деятельности самого Андрея Якунина. После знакомства с отцом Ипполитом тюменец взял у него благословение привозить наркозависимых к нему в монастырь. Люди, которые у него побывали, меняли свою жизнь. К слову, К. позже тоже вернулся в монастырь и прожил там год.– Я начал возить из Тюмени зависимых. Но потом я осознал, что просто возить к старцу людей – это не будет эффективно с точки зрения оказания помощи. Нужен комплексный подход.Так родилась идея создания программы комплексной реабилитации наркозависимых в монастырях Русской Православной Церкви. В марте 2001 года Якунин взял благословение у отца Ипполита и начал писать программу.– Я жил тем, чтобы ее реализовывать. В марте будет 20 лет этой программе. Хочу снять фильм про это: что было сделано, как и так далее. Тогда ведь ничего не было, а сегодня, спустя 20 лет, есть вся инфраструктура, – говорит Якунин. – Когда мы последний раз встретились с отцом Ипполитом, он мне подарил иконку святого Пантелеймона со словами: «Теперь вы наш человек, будем вместе работать». Это было 18 лет назад. Я тогда еще не знал, что это «приговор». Для меня это послушание, Бог всегда помогает, и отец Ипполит всегда помогает. В каком-то смысле это преемственность.Он видит особую роль православия в борьбе с зависимостями, пагубными привычками. Болезнь, будь то наркомания или алкоголизм, разрушает личность. И когда человек освободится из плена зависимости, важно наполнить его духовностью.– Если говорить о поддержании трезвости, в этом нет потенциала. Личность меняется. Почему мы говорим о православной ориентации? Потому что она дает систему нравственных ценностей. Почему мы говорим о духовной реабилитации? Потому что это полностью переориентирует систему ценностей человека, – пояснил свое видение Андрея Якунин.Вопреки мнению о том, что нужно возрождать систему ЛТП, на личном опыте Якунин убедился: важно, чтобы люди сами решались на повышение качества своей жизни. Насильно вытащить из этой трясины невозможно.– Это немного противоречит моим убеждениями о принудительном лечении. Но я получил хороший урок, когда пытался спасти от зависимости своего близкого человека. Мы поддерживали его трезвость, продлили ему жизнь на 20 лет, но… Иногда нужно отпустить ситуацию, как она есть, и не поддерживать ту жизнь, которая не имеет смысла. Человек не сможет распорядиться ею так, чтобы принести пользу себе и людям, – сделал вывод Андрей Александрович.Год испытаний2020 год оказался не только сложным, но и продуктивным для «Милосердия». В начале апреля в центре для бездомных выявили очаг коронавируса, зараженных госпитализировали в моногоспитали. Чтобы предотвратить возможное распространение инфекции, Андрей Якунин с командой добровольцев закрылись на карантин в центре. Еще осенью руководитель центра заявлял, что в любой момент готов снова уйти на самоизоляцию, если это потребуется. 15 января такая нужда случилась: отделение на Коммунистической снова закрыто.– Это так. Самоизоляция пока до 26 января включительно. Я вместе с нашими сотрудниками проживаем для обеспечения текущей работы в полном объеме. Хочу обратиться по нуждам, кто готов откликнуться. Нужны памперсы – осталось на два дня (в день расход – одна упаковка, 30 штук). Для обращающихся в палатку и находящихся там на карантине всегда нужен доширак, чай, сахар, растительное масло. Всегда есть потребность в перевязочном материале. Всех заранее благодарю и прошу ваших молитв. Вместе мы переживем и этот карантин, – уверен Андрей Якунин.Также можно сделать добровольное пожертвование на счет волонтерской организации, подробности на сайте АНО ЦРСП «Милосердие».