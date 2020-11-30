«Избили, забрали документы и вывезли»: бабушка-молдаванка, потерявшаяся в России, ищет семью на Родине

Молдаванка Евдокия Ковальчук хочет вернуться в отчий дом, в село Болцун в 60 км к западу от Кишинева (Республика Молдова) Фото: Ирина Ромашкина

История молдаванки, прибывшей в Центр помощи бездомным «Милосердие», собирается по крупицам. Многое женщина не помнит или намеренно умалчивает, многое сложно «выпытать» с человека в силу возраста и эмоциональности. Женщину подобрали с улиц Ялуторовска социальные работники, кто-то из них мало-мальски знал румынский язык или сродный с ним, так и удалось выяснить начальные данные, а после ее привезли в тюменский приют обездоленных. Журналист kp.ru навестил постоялицу «Милосердия», чтобы выяснить о «потеряшке» больше.

Потерявшаяся явилась соцработникам как снег на голову: из ниоткуда женщина оказалась на улицах, заговорить с ней невозможно, гугл-переводчик не помог… На все вопросы – только предположения, даже теперь, когда ее приютили в Центре бездомных.

– Мы можем предположить, что ее возили по городам, чтобы она попрошайничала. Возможно, в Ялуторовске что-то случилось, из-за чего она попала в поле зрение социальных работников, – поясняет директор «Милосердия» Андрей Якунин. – К нам ее привезли социальные службы. Мне позвонили по телефону с Ялуторовска. Попросили оказать содействие. Сказали, что она не говорит по-русски, скудную информацию о ней предоставили.

В таком состоянии Евдокию Александровну нашли соцработники Ялуторовска

Сотрудники разместили о ней информацию в группе Центра, это возымело отклик в СМИ. Якунин поясняет, у них нет намерения проводить расследование, как ее нашли и как она к ним попала. Важно решить проблему – восстановить документы и вернуть домой.

– Моя задача – выяснить, живы или нет дети, готовы ли они взять попечение над своей мамой и решить вопрос по ее возвращению туда, если дети готовы. А там они уже сами разберутся, – считает Якунин.

Зовут ее Евдокия Александровна Ковальчук, она 1954 года рождения, то есть сегодня ей 66 лет. Эту информацию помог выяснить член Ассоциации молдаван в Тюменской области Иван Ткаченко. Поначалу работники «Милосердия» связывались с Иваном Николаевичем по телефону, однако сбивчивые речи заставили и его навестить соплеменницу. В личной беседе о недавнем прошлом молдаванка поведала так: избили, забрали документы и вывезли.

– Если вы меня вернете к ним, он меня убьет… Ни под каким предлогом я туда не вернусь, потому что меня побили, сожгли документы, отобрали деньги и пригрозили, что если я кому-то скажу, то меня найдут и убьют, – перепугана женщина. – Я зарабатывала попрошайничеством. Эти деньги каждый день отбирали. Оказала сопротивление – и меня сильно избили. Посадили в автобус и вот, я тут оказалась.

Тюменцы просят помочь в восстановлении личности и документов молдаванке Евдокии Александровне Ковальчук. Фото: Ирина Ромашкина

По внешнему виду женщина не сказать, что пышет здоровьем, но видно, привыкла к многим лишениям. Ее не пугает отсутствие носков – и так тепло. Бабушка по темпераменту бойкая, но запугана очень, оттого сбивается в повествовании, а пять лет из жизни рассказывает вовсе как один месяц: посадили в автобус, привезли сюда, заставили попрошайничать… Приходится задавать одни и те же вопросы: где росла, с кем жила, есть ли дети?

– Помнит, что работала на земле. А что было месяц назад, не могу от нее добиться – она как партизан, не говорит. Боится своих «хозяев», – сделал выводы Иван Ткаченко.

В диалоге все же выясняем, что родилась Евдокия Александровна в селе Валя Мырзой. А жили в Болцун в Ниспоренском районе – это село в 60 км к западу от Кишинева. Отучилась всего четыре класса, учебу пришлось бросить и уйти работать в поле. В советское время работала в колхозе, там же вышла замуж. Дети были, но их забрали в маленьком возрасте после смерти мужа. Говорит, детей вывезли куда-то в Украину.

– Надо понимать, что Украина для Евдокии – это все страны, граничащие с Молдовой. Это и Украина, и Россия… – поясняет переводчик.

После этого она переехала в Вулканешты – со вторым мужем. С ним у Евдокии детей не было. Он был алкоголиком, оттого и умер лет пять назад. После его смерти женщина жила с родственниками покойного мужа. Кажется, с ними, с некой супружеской парой и тремя их детьми Евдокия Александровна приехали в Тюменскую область.

Сотрудники "Милосердия" заметили, что у Евдокии Александровны будто нет воспоминаний об определенном промежутке времени. Она перепрыгивает в воспоминаниях так, что пять лет ужимаются в воспоминания о месяце трех лет Фото: Ирина Ромашкина

Сама молдаванка не выпивает, а после смерти второго мужа совсем отказалась от алкоголя, даже если предлагали. Наш переводчик Иван Николаевич говорит, что по ее речи и состоянию тоже делает вывод, женщина не пьющая. Она очень хочет вернуться в Молдову, но документов нет.

– Хочу вернуться в родной дом, в Болцун, – повторяет женщина.

Хочет возвратиться в родительский дом, где росла. По ее словам, сейчас там живут сестра Кристина и зять Федя (фамилию не помнит). Но для этого Евдокии Александровне нужно восстановить документы. Чтобы установить ее личность, сотрудники «Милосердия» сделали запросы в Молдову. А Иван Николаевич нашел сайт села, где разместил информацию на молдаванском языке о землячке. Но, говорит, сайт не обновляли с 2019 года.

Евдокия Ковальчук хочет вернуться в родное село в Молдове, надеется, что там еще живы родственники и можно будет жить в родительском доме.

Мы верим в новогоднее чудо, и в то, что чудеса творят люди, оставаясь неравнодушными. «Комсомольская правда» обращается к читателям с просьбой распространить информацию о Евдокии Александровне Ковальчук. Возможно ее разыскивают близкие люди, родные, дети. Любая информация о женщине поможет восстановить ее личность и документы.

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