«Гугл не помог». В Тюмени ищут переводчика, чтобы установить контакт с бездомной иностранкой

В Тюмени ищут переводчика, чтобы установить контакт с бездомной иностранкой. Фото - "Центр помощи "Милосердие" г.Тюмень" в ВК.

Центр помощи «Милосердие» срочно ищет переводчика. Дело в том, что их подопечной стала потерявшаяся иностранка – 71-летняя Евдокия Ковальчук. Женщина совсем не говорит по-русски и очень плохо понимает язык.

– Возможно, уроженка Молдавии и носитель словенского языка. Срочно ищем полиглота, лингвиста, который поможет точно определить язык новой подопечной и установить с ней контакт, Google не помог, – сообщили в центре «Милосердие».

Стало известно, что пожилую женщину привезли из Ялуторовска. О ее родных совсем ничего не известно. Непонятно и то, как пенсионерка оказалась в соседнем городе. Документов у нее нет.

Отметим, что центр «Милосердие» оказывает помощь лицам старше 18 лет, попавшим в сложную жизненную ситуацию, без определенного места жительства, освободившимся из мест лишения свободы, а также зависимым от алкогольных и наркотических веществ. Им предоставляется временное жилье, восстанавливают утраченные документы, помогают восстановить утраченные связи с родственниками, содействуют при направлении в дома-интернаты, а также оказывают консультативную и психологическую помощь.