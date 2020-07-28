2020-07-28T16:47:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 29 июля 2020 года: в регионе готовы обсудить перспективы открытия ресторанов

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 29 июля 2020 года
Есен Абилькенов
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 29 июля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 29 июля 2020 годаФото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюменской области на 29 июля 2020 года.

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о готовности руководства региона обсудить ситуацию в сфере ресторанного бизнеса. Он отметил, что для открытия заведений общепита в ближайшее время необходимо, чтобы сохранилась положительная динамика по снижению заболеваемости.

В период пандемии Тюменьстат зафиксировал рост цен на потребительские товары и услуги. По данным ведомства, в областном центре по этим группам по состоянию на конец июня рост цен по сравнению с декабрем прошлого года в среднем составил 2,2 процента.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе выявлено 92 новых случая заболевания. Всего с начала пандемии в Тюменской области зарегистрировано 5 576 заболевших. Из больниц за сутки выписано 180 человек. За весь период выздоровели 4 123 жителя региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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