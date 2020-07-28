Коронавирус в Тюмени, последние новости на 28 июля 2020 года: статистика пошла на спад
По информации оперативного штаба Тюменской области на 28 июля, за минувшие сутки в регионе выявлено 92 новых случая заболевания. Всего с начала пандемии в Тюменской области зарегистрировано 5576 заболевших.
Из больниц за последние сутки выписано в связи с выздоровлением 180 человек. За весь период выздоровели 4 123 жителя Тюменской области. Среди заразившихся COVID-19 в последние 24 часа 11 детей.
23 пациента из общего числа болеющих подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 25 человек размещены в обсерваторах, 1373 человека остается под медицинским наблюдением. 3157 человек содержатся на перевахтовке, сообщили в оперативном штабе по коронавирусной инфекции Тюменской области.
Напомним, что за весь период пандемии в Тюменской области скончались 25 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания. За последние двое суток случаев летального исхода не зафиксировано.
Всего в России за сутки выявлено 5395 новых случаев заболевания. Общее число заболевших с начала пандемии в стране составило 832 515 человек. За весь период выписано по выздоровлению 612 217 человека. За сутки подтверждено 150 летальных случаев. За весь период от коронавируса умерло 13 504 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU
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