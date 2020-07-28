Коронавирус в Тюмени, последние новости на 28 июля 2020 года: статистика пошла на спад

По информации оперативного штаба Тюменской области на 28 июля, за минувшие сутки в регионе выявлено 92 новых случая заболевания. Всего с начала пандемии в Тюменской области зарегистрировано 5576 заболевших.

Из больниц за последние сутки выписано в связи с выздоровлением 180 человек. За весь период выздоровели 4 123 жителя Тюменской области. Среди заразившихся COVID-19 в последние 24 часа 11 детей.

23 пациента из общего числа болеющих подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 25 человек размещены в обсерваторах, 1373 человека остается под медицинским наблюдением. 3157 человек содержатся на перевахтовке, сообщили в оперативном штабе по коронавирусной инфекции Тюменской области.

Напомним, что за весь период пандемии в Тюменской области скончались 25 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания. За последние двое суток случаев летального исхода не зафиксировано.

Всего в России за сутки выявлено 5395 новых случаев заболевания. Общее число заболевших с начала пандемии в стране составило 832 515 человек. За весь период выписано по выздоровлению 612 217 человека. За сутки подтверждено 150 летальных случаев. За весь период от коронавируса умерло 13 504 человека.