В Тюмени зафиксирован рост цен на продукты

28 Июль 2020 2020-07-28T10:09:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменьстат опубликовал очередные данные по ценам на потребительские товары и услуги. По данным ведомства, в областном центре по этим группам по состоянию на конец июня рост цен по сравнению с декабрем прошлого года в среднем составил 2,2 процента.

Наибольший рост зафиксирован по таким сегментам: плодоовощная продукция, где цены выросли на 13,7 процента; сахар – 17,2 процента; крупы, которые прибавили в цене 10,7 процента. Почти на 7 процентов подорожали макароны, за алкоголь в среднем придется выложить на 3,7 процента больше, чем в конце прошлого года. В то же время статистики зафиксировали снижение стоимости на сливочное масло на 1,7 процента.

В группе непродовольственных товаров на 6,8 процента подскочили цены на лекарства и медикаменты, а табачные изделия подорожали на 6 процентов, сообщает «Мегатюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU