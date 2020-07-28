2020-07-28T10:09:15+03:00
Общество

В Тюмени зафиксирован рост цен на продукты

С декабря рост в среднем составил 2,2 процента
Есен Абилькенов
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С декабря рост в среднем составил 2,2 процентаС декабря рост в среднем составил 2,2 процентаФото: pixabay.com
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Тюменьстат опубликовал очередные данные по ценам на потребительские товары и услуги. По данным ведомства, в областном центре по этим группам по состоянию на конец июня рост цен по сравнению с декабрем прошлого года в среднем составил 2,2 процента.

Наибольший рост зафиксирован по таким сегментам: плодоовощная продукция, где цены выросли на 13,7 процента; сахар – 17,2 процента; крупы, которые прибавили в цене 10,7 процента. Почти на 7 процентов подорожали макароны, за алкоголь в среднем придется выложить на 3,7 процента больше, чем в конце прошлого года. В то же время статистики зафиксировали снижение стоимости на сливочное масло на 1,7 процента.

В группе непродовольственных товаров на 6,8 процента подскочили цены на лекарства и медикаменты, а табачные изделия подорожали на 6 процентов, сообщает «Мегатюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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