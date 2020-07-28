Когда в Тюмени откроются рестораны?

28 Июль 2020 2020-07-28T13:30:33+03:00

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Правительство Тюменской области выразило готовность обсудить возможности постепенного возвращения к работе ресторанов и кафе. Об этом заявил губернатор Александр Моор.

По словам главы региона, на данный момент осталась по сути последняя крупная отрасль экономики и обслуживания населения в Тюменской области, где предприятия вынуждены находится в условиях нерабочих дней. И то, что по режиму повышенной готовности заведениям общепита позволено работать на вынос и оказывать услуги доставки, пока не оказывает серьезного влияния на улучшение ситуации. Как и разрешение открывать летние уличные веранды.

Как признал Александр Моор, не все предприятия могут себе позволить перестроить работу таким образом. Он сообщил, что совместно с уполномоченным по правам предпринимателей в Тюменской области Ларисой Невидайло намерен в ближайшее время организовать встречу с представителями отрасли, чтобы обсудить ситуацию и варианты дальнейших действий, сообщает «Мегатюмень».

Губернатор заявил, что сам очень хотел бы, чтобы все работали, поскольку это стало бы лучшей антикризисной мерой. Но главным условием для этого должно быть сохранение позитивной динамики по снижению заболеваемости коронавирусом в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU