Коронавирус в Тюмени, последние новости на 23 июля 2020 года: число больных достигло почти пяти тысяч человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 23 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 102 и составило 4987 человек.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

Всего зараженных: 4987.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Режим повышенной готовности: до 16 августа.

В Тюменской области от коронавируса умер пожилой пациент. Ему было 60 лет. Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина с тяжелой вирусной пневмонией на фоне хронического заболевания. За весь период пандемии в регионе умерли 23 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За минувшие сутки зарегистрировано 102 новых случая заболевания (всего с начала пандемии – 4987), 293 человека выздоровели (за весь период выздоровели 3367), шесть детей заболели (за минувшие сутки), 15 пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), 54 человека размещены в обсерваторах, 1139 человек остаются под медицинским наблюдением, 3420 человек находятся на перевахтовке.

Из Тюмени накануне, 21 июля, отправился «груз помощи» для жителей Петропавловска (Северо-Казахстанская область). Оказалось, что в условиях ограничений пропуска через государственные границы грузовику не так легко их пересечь, однако дело сделано: медицинские принадлежности помогут соседям справить с пандемией коронавируса.

За последние сутки в России выявлено 5 862 новых случая COVID-19 в 83 регионах. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 165 летальных исходов, полностью выздоровели 9 669 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 789 190 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 745 летальных исходов, выздоровели 572 053 человека.