22 Июль 2020 2020-07-22T10:42:28+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 июля 2020 года увеличилось на 102 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 июля 2020 года

Изменить размер текста: A A

Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 22 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 102 и составило 4987 человек.

За последние сутки в России выявлено 5 862 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 165 летальных исходов, полностью выздоровели 9 669 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 789 190 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 745 летальных исходов, выздоровели 572 053 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что молодой человек, неспешно передвигавшийся по Цветному бульвару в шаре-зорбе, вызвал изумление прохожих. В его руках был плакат с надписью «Держи дистанцию 1,5 м». Таким образом активисты ТРО «Молодая гвардия» решили призвать жителей областного центра к соблюдению социальной дистанции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чтобы не пришлось жить в шаре. Тюменцам напомнили о важности дистанции

Активисты «Молодой гвардии» необычным способом напомнили тюменцам о необходимости соблюдения социальной дистанции (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU