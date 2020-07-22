Чтобы не пришлось жить в шаре. Тюменцам напомнили о важности дистанции

Молодой человек, неспешно передвигавшийся по Цветному бульвару в шаре-зорбе, вызвал сегодня изумление прохожих на Цветном бульваре. В его руках был плакат с надписью «Держи дистанцию 1,5 м». Таким образом активисты тюменского регионального отделения «Молодой гвардии» решили призвать жителей областного центра к соблюдению социальной дистанции и санитарных требований Роспотребнадзора, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, в понедельник в Тюменской области зафиксирован рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки – 112 человек. С 18 июля каждый день прибавляется не менее 100 новых случаев. Всего в регионе с начала пандемии выявлено 4885 заразившихся, 22 человека умерли.

Это не первая подобная акция молодогвардейцевФото: Есен Абилькенов

– Сегодняшней акцией мы хотим напомнить тюменцам о необходимости соблюдать социальную дистанцию. Получилось очень наглядно – в таком шаре выполнить это условие не составит труда. Важно еще раз показать жителям, что пандемия все еще таит в себе страшную угрозу для здоровья граждан. Если мы не будем соблюдать дистанцию, носить макси и выполнять другие санитарные требования, то, возможно, в будущем нам всем придется ходить в таких вот шарах в целях изоляции, кто знает. Чтобы это не стало нашей реальностью, призываем всех думать о своем здоровье и о безопасности близких, – сказал руководитель Тюменского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» Владимир Сбитнев.

Молодой человек в шаре будет ходить по людным местам: в парках, возле торговых центров и так далее – и будет аккуратно вклиниваться в тесные скопления людей, чтобы установить полутораметровую дистанцию между ними. Как поделился Владимир Сбитнев, изначально предполагается, что это разовая акция. Но если она покажет свою эффективность, возможно, организаторы будут проводить ее и в дальнейшем.

Он также рассказал, что молодогвардейцы время от времени проводят различные профилактические мероприятия, посвященные борьбе с распространением коронавируса. Не так давно состоялся мастер-класс по вышиванию на медицинских масках для детей.

Акция проходит в людных местахФото: Есен Абилькенов

– Многие родители жалуются, что у детей маски вызывают негативные ассоциации с больницами, уколами и другими пугающими моментами. Мы решили изменить их отношение, показав, что маски могут быть веселыми и интересными, – поделился глава регионального отделения «Молодой гвардии».

В дальнейшем тюменские активисты намерены проводить и другие креативные акции, призванные необычным образом напомнить жителям Тюменской области о важности профилактики коронавируса среди населения.