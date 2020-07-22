2020-07-22T09:36:23+03:00
Общество

Тюменцы во второй раз отправили в Казахстан «груз помощи»

Добрососедство – это не пустые слова
Вадим Бегун
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Тюменцы во второй раз отправили в Казахстан «груз помощи». Скрншот из видео.Тюменцы во второй раз отправили в Казахстан «груз помощи». Скрншот из видео.
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Из Тюмени, накануне, 21 июля, отправился «груз помощи» для жителей Петропавловска (Северо-Казахстанская область). Оказалось, что в условиях ограничений пропуска через на государственные границы грузовику не так легко их пересечь, однако дело сделано: медицинские принадлежности помогут соседям справить с пандемией коронавируса.

Груз состоял из более 20 тысяч медицинских масок, свыше пяти тысяч пар одноразовых перчаток, более 500 литров антисептика и дезинфектора. Именно таков посильный вклад национальной-культурной автономии казахов региона. Организации помогли собрать ценную посылку неравнодушные тюменцы.

«Мы еще раз доказали, и в первую очередь самим себе, что крепкая дружба и добрососедство России и Казахстана – это не пустые слова. Вместе мы справимся с любым, даже самым сложным вызовом. Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!», – написал на своей страничке в «Инстаграм» лидер казахской общины Есенгалий Ибраев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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