«Принято собирать много гостей». В Тюменской области выросло число заболевших коронавирусом казахов

16 Июль 2020 2020-07-16T15:35:01+03:00

В период пандемии это может быть смертельно опасно

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Председатель Национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев призвал земляков соблюдать ограничения по COVID-19. Он посоветовал воздержаться от свадебных торжеств, юбилеев и других массовых мероприятий, куда приходит немало гостей.

– В последнее время в городах и районах региона выросли цифры по зараженным COVID-19 среди казахов. Значит, мы с вами плохо соблюдаем меры предосторожности. У нас принято собирать много гостей по разного рода поводам, но в период пандемии это может быть смертельно опасно, – отметил лидер казахской общины.

Есенгалий Ибраев попросил земляков обязательно носить маски и перчатки, выдерживать социальную дистанцию и выполняйте все рекомендации медиков: «Ради родных, друзей и коллег не забывайте о мерах безопасности».

ИСТОЧНИК KP.RU