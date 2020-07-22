Пожилой тюменец с тяжелой вирусной пневмонией скончался от коронавируса

22 Июль 2020 2020-07-22T12:55:52+03:00

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В Тюменской области от коронавируса умер пожилой пациент. Ему было 60 лет.

– Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина с тяжелой вирусной пневмонией на фоне хронического заболевания. За весь период пандемии в регионе умерли 23 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 102 новых случая заболевания (всего с начала пандемии – 4987), 293 человека выздоровели (за весь период выздоровели 3367), шесть детей заболели (за минувшие сутки), 15 пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), 54 человека размещены в обсерваторах, 1139 человек остаются под медицинским наблюдением, 3420 человек находятся на перевахтовке.

ИСТОЧНИК KP.RU