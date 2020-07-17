В Тюмени 92-летнего ветерана войны застали копающимся в помойке: им оказался первооткрыватель ямальской нефти

Тиктокер Евгений Левченко из Тюмени вчера, 16 июля, опубликовал скандальное видео. На нем ветеран геологии, первооткрыватель Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения, труженик тыла в годы Великой Отечественной войны Иннокентий Кузин склонился над мусорным баком в поисках припасов. По словам Левченко, копаться в мусоре ветерана заставили финансовые трудности.

Что случилось?

На видео блогер подходит к мусорной площадке, где к нему кинулась женщина. Тюменка призывала свидетеля обратить внимание на бедственное положение дедушки. 92-летний ветеран встретил собеседников при параде: в костюме с наградами, с тростью в руке, в медицинской маске, молчаливо и с гордо поднятой головой. Словом, Иннокентий Иванович выглядел так, как его привыкли видеть тюменцы на фотографиях с первыми лицами региона и на праздниках, посвященных геологоразведке.

– Я шла – он помойки смотрел. Я хочу, чтобы ты знал, что он за тебя жизнь отдавал. Так вот он ходит, по помойкам собирает… Почему? – возмутилась тюменка.

Она просила помочь ветерану – призвать общественность к решению проблемы, выложив видео в соцсети.

– Надо губернатору отправить, может, он поможет? – предположил Левченко.

Ветеран назвал блогеру свое имя и фамилию, а затем вернулся к мусорному баку. Тиктокер обещание сдержал: выложил видео в своем аккаунте, призвав общественность найти родственников.

Ветеран Великой Отечественной войны Иннокентий Кузин рылся в мусорке.Автор видео, тиктокер Евгений Левченко заявил, что копаться в мусоре ветерана заставили финансовые трудности.

Об Иннокентии Кузине не раз писали газеты – он прославленный буровой мастер. Его карьера началась еще на юге Тюменской области с горечи разочарований от пустых скважин. Позже бурильщик отправился на Ямал, на берег Обской губы, где стал первооткрывателем Новопортовского месторождения газа. В частности, за это в 2016 году ему вручили медаль «Геологоразведчикам-первопроходцам Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа». Чествовали ветерана нефтянки и в 2018 году, на праздновании 70-летия тюменской геологии. Как же случилось, что Иннокентий Иванович в 91 год оказался на улице?

О ветеране геологии Иннокентии Кузине не раз писали газеты. Скриншот с сайта газеты "Тюменский курьер"

Крики общественности

Тем временем в соцсетях всплыл еще один текст, где напомнили, что ранее уже публиковали призыв о помощи Иннокентию Ивановичу, его репостят как минимум с весны 2020 года. Тюменка пишет: вечером на остановке у второй городской больницы наблюдала, как «старый немощный старик, тяжело передвигающий ноги, несколько раз пытался сесть на подходящие автобусы».

– Его не сажали. Когда в очередной раз он не сел в подошедший автобус, развернулся ко мне, я обомлела... Вся грудь в орденах... Он шаркающей походкой стал возвращаться к остановке и я обомлела второй раз... И ужаснулась, когда он подошел ближе… Когда-то приличная одежда: брюки, рубашка, пиджак, сумка мужская через плечо, хорошая костяная трость... Весь обросший и запах – запах неухоженного, немытого старого человека… – описала его собеседница.

"На вопрос кто его навещает и когда у него кто-то был, он заплакал. Да и по его состоянию и внешнему виду и так все видно было без слов". Фото из группы "ЧС Тюмень" "ВКонтакте"

Женщина не смогла пройти мимо беды Иннокентия Ивановича. Впрочем, из помощи он принял только банан – от такси и другой «роскоши» отказался наотрез. Попросил с ним поговорить, потому как «от одиночества ему уже просто страшно». По его словам, месяц назад его супругу госпитализировали в ОКБ № 2, ампутировали ногу, а видеться с ней не дают, и он не знает, что с ней.

– Мы сидели и разговаривали. Слова давались ему с трудом, прежде чем ответить, он долго вслушивался и долго подбирал ответ. Он вспомнил, что есть дети, живут где-то за городом, что есть внуки и правнучка в пятом классе, – рассказала женщина. – На вопрос, кто его навещает и когда у него кто-то был, он заплакал. Да и по его состоянию и внешнему виду и так все видно было без слов.

На этот крик общественности под постом ответили волонтеры.

– Волонтером подразделения благотворительного фонда «Клуб добряков» была проверена информация о семье ветерана Иннокентия Ивановича Кузина. Семья благополучная, дети ухаживают за пенсионерами. Продукты есть, разнообразные, кушать готовит и кормит жена сына. В квартире много семейных фотографий, детских рисунков правнуков. В помощи не нуждаются. Бабушка выписана домой 26 мая после инсульта и ампутации ноги. За ней должный уход, получает все необходимые лекарства, в ближайшее время будет проводиться реабилитация. С семьей на связи чиновники из городского совета. Так что все хорошо и с дедушкой, и с бабушкой, – заверила Юлия Кузнецова.

Скриншот из группы "ЧП Тюмень" "ВКонтакте"

Категорически против помощи

Скандальное видео блогера в соцсетях прокомментировали представители департамента социального развития Тюменской области:

– К дедушке сегодня же выйдут социальные работники и разберутся в ситуации. Безусловно, если ветерану необходима помощь (медицинская, социальная или в поиске родственников), социальные работники ее окажут, – пообещали сотрудники ведомства.

Они посетили Кузина вечером 16 июля и утром 17 июля. Как рассказала журналисту «Комсомольской правды» – Тюмень» представитель областного департамента соцразвития Юлия Мясникова, ветеран в состоянии опасности не находится, в холодильнике и морозилке есть продукты.

– Мы даже по видео посмотрели, что холодильник не пустой. Знаю, что журналисты к нему выезжали, тоже холодильник фотографировали, – рассказала она. – Все меры соцподдержки, которые гарантированы законодательством, ему предоставляются. От размещения в доме-интернате и социального обслуживания на дому Иннокентий Иванович категорически отказывается. Он проживает один, это его право – он дееспособный человек, который сам принимает решение.

Соцработники связались с родственниками Иннокентия Ивановича – у него два сына. По их словам, ветеран по собственному желанию проживает отдельно, у него достаточно хорошая пенсия, которой он самостоятельно распоряжается, сам приобретает продукты. Сыновья каждый день его навещают, приносят продукты и даже готовят ему – привозят в баночках еду.

– Сейчас у него две невестки. От социальной помощи родственники отказались. В соответствии с действующим законодательством предоставление социальных услуг, как на дому, так и в социальных организациях, возможно только с личного согласия гражданина. Нуждается ли ветеран в специализированной медицинской помощи, определить могут только врачи, которые как раз к нему выехали, – прокомментировала пресс-служба регионального департамента соцразвития.

Как же случилось, что Иннокентий Иванович в 91 год оказался на улице? Скриншот видео Евгения Левченко

А ЕЩЁ…

Как сообщили «Комсомолке», у Иннокентия Ивановича, возможно, развилась деменция. Это и стало причиной «потерянности» ветерана.

– Он с 1928 года, в декабре месяце родился, 91 год ему. Он не участник, но ветеран Великой Отечественной войны – труженик тыла. Он заслуженный человек, но человек больной – у него деменция, потеря памяти, – пояснил kp.ru сопредседатель акции «Бессмертный полк России» Геннадий Иванов. – Я посмотрел, как женщина на видео восклицала: «Он за вас воевал!». Ну, человек память потерял, что сделаешь? Не дай Бог никому такое. Осторожнее надо к таким людям: не надо с бухты барахты делать выводы – увидели у мусорки дедушку с орденами – и сразу скандалить… Надо сначала разобраться в ситуации.

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