Коронавирус в Тюмени, последние новости на 28 июня 2020 года: семнадцатая смерть от COVID-19 и новый очаг заражения

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 28 июня 2020 года. Число заболевших увеличилось на 59 человек и составило 2886 человек. За сутки в регионе болезнь подтвердилась у восьми детей. Шесть пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ.

Скриншот - yandex.ru/covid19/stat

1) Накануне, 27 июня, ушел из жизни один из пациентов со злополучным диагнозом COVID-19.

– Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина 63 лет, с двусторонней вирусной пневмонией и сопутствующим тяжелым хроническим заболеванием, – сообщает оперштаб региона.

Это уже 17 жертва коронавирусной инфекции в Тюменской области. У всех пациентов имелись сопутствующие хронические заболевания.

В моногоспиталях области лечатся 147 человек, из них девять детей. 1201 человек остается под медицинским наблюдением, 3702 человека находятся на перевахтовке. За минувшие сутки выздоровели 25 человек (за весь период – 1720).

Скриншот - yandex.ru/covid19/stat

2) COVID-19 уже переболело около 0,2% жителей региона. Об этом рассказала руководитель областного управления Роспотребнадзора Галина Шарухо. Она сообщила, что более половины коечного фонда для больных коронавирусом свободно.

Ежедневно в лабораториях исследуется до 5-6 тысяч проб на коронавирус. В целом проведено более 315 000 исследований. По этому показателю регион входит в топ-15 лучших субъектов РФ.

В исследовании популяционного иммунитета населения к COVID-19, которой проводил НИИ краевой патологии, приняли участие 2 758 волонтеров всех возрастов. Результаты направлены в федеральную службу Роспотребнадзора.

3) В Тюмени выявили новый очаг коронавируса – пансионат для престарелых людей. Положительный тест показал у десяти постояльцев, всех их постепенно перевозят в моногоспитали. Городская поликлиника № 17 производит забор мазков у пациентов и сотрудников второго корпуса пансионата.

4) В Тюменской области по решению оперштаба по коронавирусу продлен режим повышенной готовности до 5 июля. Запрещаются все массовые культурные, спортивные, развлекательные и просветительские мероприятия. Правда, есть исключения.

5) Под запретом остаются кинотеатры, клубы, посещение загородных баз отдыха и мест купания. Детские санаторно-оздоровительные лагеря Тюменской области начнут работу с 2 июля 2020 года, а пришкольные лагеря с дневным пребыванием откроются с 6 июля. В регионе возобновилась работа библиотек, а техникумы и колледжи уже начинают принимать документы от абитуриентов и проводить вступительные испытания. Школьники и выпускники продолжают готовиться к сдаче ЕГЭ.

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