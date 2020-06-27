Коронавирус в Тюмени 2020, последние новости на 27 июня 2020: скончался мужчина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 27 июня 2020 года. Число заболевших коронавирусом увеличилось на 59 человек и составило 2886 человек.

В регионе за сутки заболели коронавирусом восемь детей. Шесть пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ.

– Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина 63 лет, с двусторонней вирусной пневмонией и сопутствующим тяжелым хроническим заболеванием, – сообщает оперштаб региона.

Скриншот - yandex.ru/covid19/stat

В обсерваторах области лечатся 147 человек, из них девять детей. 1201 человек остается под медицинским наблюдением, 3702 человека находятся на перевахтовке. За минувшие сутки выздоровели 25 человек (за весь период – 1720).

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 17 пациентов с коронавирусом, с сопутствующими хроническими заболеваниями.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 852 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 188 смертей, в 30% случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровело 9 200 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 627 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 8 969 летальных исходов, выздоровело 393 352 человека.