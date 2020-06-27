2020-06-27T11:12:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени 2020, последние новости на 27 июня 2020: скончался мужчина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 27 июня 2020 года
Ирина Ромашкина
Поделиться:
В России выявлено 6 852 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Фото: pixabay.comВ России выявлено 6 852 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 27 июня 2020 года. Число заболевших коронавирусом увеличилось на 59 человек и составило 2886 человек.

В регионе за сутки заболели коронавирусом восемь детей. Шесть пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ.

– Несмотря на все усилия врачей, скончался мужчина 63 лет, с двусторонней вирусной пневмонией и сопутствующим тяжелым хроническим заболеванием, – сообщает оперштаб региона.

Скриншот - yandex.ru/covid19/stat

Скриншот - yandex.ru/covid19/stat

В обсерваторах области лечатся 147 человек, из них девять детей. 1201 человек остается под медицинским наблюдением, 3702 человека находятся на перевахтовке. За минувшие сутки выздоровели 25 человек (за весь период – 1720).

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 17 пациентов с коронавирусом, с сопутствующими хроническими заболеваниями.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 852 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 188 смертей, в 30% случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровело 9 200 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 627 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 8 969 летальных исходов, выздоровело 393 352 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тюмени 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Против COVID использовали лекарство от подагры»: Как лечили больных в госпитале, показавшем лучшие результаты в Москве
Результаты лечения в университетской клинике МГУ оказались лучшими в столице. «Комсомолка» узнала подробности, как медики и ученые спасали тяжелых пациентов [Часть 1]
Новости 24
«Осторожно, мошенники!»: тюменцам звонят лжеоператоры викторины «Время Побед»
Об уличном фестивале «Морфология улиц» тюменцы рассказывают в соцсетях
День города в онлайне отмечают ялуторовчане
В Тюменском районе пополнится банк вакансий
«Время Побед» продолжается: тюменцев ждут за подарками
Палаточный лагерь «Патриот» Упоровского района готовится принять курсантов
Для тюменцев проведут первый онлайн-квиз на английском языке
Погода на 27 июня в Тюмени: пасмурная и ветреная суббота
В Тюменской области запланированы мероприятия для IT-специалистов
В Тюмени появилось 80 новых рабочих мест благодаря открытию сервисного центра по ремонту банкоматов
В Тюменской области наградили победителей всероссийского конкурса «Семья года»
Стоматологи рассказали тюменцам, как правильно выбрать зубную щетку
Тюмень повторно обработают против клещей в августе
Тюменские депутаты приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию
В Тюменской области главный инженер ЖЭП обвиняется в мошенничестве
Пара из соседнего региона организовала в Тюмени нарколабораторию
Молодой тюменец без прав сбил подростка на парковке
В Тюмени в День молодежи пройдет автоквест
Тюменцам расскажут о пользе остеопатии на онлайн-конференции
Женщина погибла в жутком ДТП на тюменской трассе
Как тюменцам выиграть квартиру в викторине «Время Побед»?
Тюменцам покажут удивительные места с европейскими нотками
В тюменские ТРЦ не будут пускать детей
Коронавирус в Тюмени, последние новости на 26 июня 2020: очередной прирост заболевших