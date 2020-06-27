В Тюменской области начнут работу пришкольные и оздоровительные лагеря

27 Июнь 2020 2020-06-27T18:35:41+03:00

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Детские санаторно-оздоровительные лагеря Тюменской области начнут работу со 2 июля 2020 года, а пришкольные лагеря с дневным пребыванием откроются с 6 июля. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, соответствующие изменения внесены в постановление Правительства Тюменской области №120-п «О введении режима повышенной готовности».

Более того, в регионе возобновилась работа библиотек, а техникумы и колледжи уже начинают принимать документы от абитуриентов и проводить вступительные испытания. Школьники и выпускники продолжают готовиться к сдаче ЕГЭ.

Остальные ограничения в Тюменской области из-за режима повышенной готовности продлеваются до 5 июля по решению оперштаба по коронавирусу. Запрещаются все массовые культурные, спортивные, развлекательные и просветительские мероприятия. Правда, исключения – мероприятия, которые проводят благотворительные организации, и тренировки спортсменов, которые входят в составы сборных команд Тюменской области и России. Под запретом остаются кинотеатры, клубы и другие развлекательные учреждения. Детские сады продолжают работу в режиме дежурных групп.

Напомним, что люди старше 65 лет и люди, которые страдают хроническими заболеваниями, до 5 июля должны соблюдать режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU