В Тюмени новый очаг коронавируса – пансионат для престарелых людей

27 Июнь 2020 2020-06-27T18:54:40+03:00

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У одного из постояльцев тюменского пансионата для престарелых людей «Комфорт» обнаружили коронавирус COVID-19. Положительный результат выявили 24 июня, сообщает оперштаб региона.

Большинство пожилых пациентов пансионата находятся в тяжелом состоянии из-за имеющихся заболеваний. Заразившегося коронавирусом пациента госпитализировали в моногоспиталь, у всех контактных были взяты анализа на коронавирус.

Лабораторные исследования показали положительный тест у десяти человек, из них один является сотрудником пансионата. Четверо ковид-положительных – маломобильны. Сейчас специализированные бригады скорой помощи постепенно перевозят пациентов с коронавирусной инфекцией в моногоспитали.

Городская поликлиника № 17 производит забор мазков у пациентов и сотрудников второго корпуса пансионата.

– С начала режима повышенной готовности за государственными учреждениями закрытого типа – пансионатами – был установлен особый контроль. Чтобы предотвратить заражение жителей, находящихся в группе риска по возрасту и заболеваниям, сотрудники социальных учреждений работают вахтовым методом и постоянно проходят тестирование. Как производился особый контроль в данном частном учреждении, как соблюдались меры безопасности, будет выяснено в ходе эпидемиологического расследования, все документы переданы в соответствующие службы, – сообщает оперштаб Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU