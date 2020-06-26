За честностью голосования по поправкам в Конституцию в Тюменской области следят наблюдатели и видеокамеры

На каждом участке голосования по поправкам в Конституцию РФ в Тюменской области установлены камеры видеонаблюдения, чтобы фиксировать все действия, которые там происходят. Об этом заявила руководитель штаба по наблюдению за проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, старший преподаватель кафедры конституционного и муниципального права ТюмГУ Людмила Рагозина.

Контроль за процедурой

По её словам, камеры расположены так, чтобы не нарушить процедуру тайного голосования, то есть сами кабины камерой не охвачены. Это обеспечивает контроль над безопасностью процесса голосования и исключает фальсификацию и вброс бюллетеней. Кроме того, на каждом участке присутствуют наблюдатели, которые обеспечивают открытость и законность проведения голосования по поправкам в Конституцию.

– Наблюдатели – это тюменцы, которые решили присутствовать на участке для голосования и фиксировать всё происходящее. В том числе законность проведения процедуры членами комиссии и отсутствие нарушений. Если нарушения всё-таки выявляют, их задача – фиксировать и предавать гласности. Правда, на сегодняшний момент нарушений не выявлено.

Штаб принимает около 50 звонков в деньФото: Алексей КОСЕНЧУК

А ещё наблюдатели и члены избирательной комиссии отправляются по домам к тем, кто по каким-то причинам решил голосовать дома. В первую очередь это люди старше 65 лет и люди, которые по состоянию здоровья или по причине самоизоляции не могут выйти из дома.

– В постановлении Центральной избирательной комиссии предусмотрено, что членов комиссии могут сопровождать два наблюдатели, – рассказывает Людмила Рагозина. – Именно они будут смотреть, что голосование на дому проходит без нарушений. Что касается работы участков, то тюменцы могут прийти сюда в любое удобное для них время – с 8 утра до 20 часов вечера. Ограничивать доступ по числу избирателей мы не можем, однако все обязаны соблюдать социальную дистанцию. Напомню, что в кабине для голосования может находиться только один человек. Благодаря такой организации работы избирательных участков, нарушения исключены.

На одном из избирательных участков на ул. Парфёнова, 19 корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» рассказали, что, несмотря на рабочий день, тюменцы активно приходят на участки и голосуют. По данным наблюдателей, все спокойно проходят антикоронавирусные мероприятия (дезинфекцию рук и перчаток) и отдают свой голос. Нарушений никаких нет.

В числе волонтёров - студенты и общественникиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Чем занимается штаб?

Говоря о работе самого штаба по наблюдению за проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, Людмила Рагозина отметила, что звонков поступает немало – примерно 50 в течение всего дня. Самый главный вопрос, который звучит от участников голосования: «Как проголосовать не на участке?».

– Для того чтобы проголосовать вне помещения, избирателю нужно обратиться в избирательную комиссию с заявлением. Его можно подать с 25 по 30 июня включительно. С каждым участником голосования свяжутся члены избирательной комиссии и оговорят время, когда они и наблюдатели могут прийти к нему домой.

Ещё один вопрос касается средств индивидуальной защиты. По словам руководителя штаба, на всех участках избирателям выдадут одноразовые маски, перчатки и одноразовые ручки.

– При входе на участок лежит коврик, где можно вытереть ноги, и уже дальше идти по помещению для голосования, чтобы не сталкиваться с другими избирателями, – отметила Людмила Рагозина.

В Тюмени штаб работает с 22 июня, то есть с момента объявления досрочного голосования в труднодоступных районах области, и вплоть до момента окончания голосования. На горячей линии добровольцы, среди которых студенты ТюмГУ и общественники, консультируют людей по вопросам технического и процедурного характера. Общее количество сотрудников штаба достигает 40 человек.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

В штаб по наблюдению за проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ можно позвонить по телефону 8 (3452) 39-01-07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тюменцы показывают высокую явку на голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Тюменцы активно участвуют в голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом в прямом эфире сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин (подробнее)

Ольга Загвязинская заявила о важности выразить свое мнение по поправкам в Конституцию

Советник ректора Тюменского государственного университета, член Общественной палаты России Ольга Загвязинская сегодня, 26 июня, проголосовала на своем участке. По ее мнению, очень важно, чтобы поправки к Основному закону страны были одобрены тюменцами (подробнее)

Участки для голосования по поправкам в Конституцию начали работу в Тюменской области

В Тюменской области с восьми часов утра заработали участки для голосования, где местные жители могут выразить свое мнение по поправкам в Конституцию. Сделать это можно до 20.00 (подробнее)