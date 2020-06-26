26 Июнь 2020 2020-06-26T09:34:24+03:00

Тюменцы показывают высокую явку на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Скриншот из видео.

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Тюменцы активно участвуют в голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом в прямом эфире сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.

– Явка тюменцев на голосование высока. На участках для голосования в Тюмени работают 730 наблюдателей, в целом по региону – более 2,7 тысяч. В проведении голосования помогают 450 волонтеров, – рассказал председатель облизбиркома.

По словам Халина, на участках в полном объеме соблюдаются рекомендованные Роспотребнадзором меры санитарно-эпидемиологической безопасности. За этим очень внимательно следят участковые избирательные комиссии. Однако в первый день голосования появилась информация о нарушении правил на участке для голосования № 2966 в Тюмени, которая впоследствии не подтвердилась.

Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ продлится до 1 июля включительно. Участки для голосования работают с 8.00 до 20.00 часов, по всей области их насчитывается 1 097.

Об итогах первого дня голосования / Игорь Халин.

ИСТОЧНИК KP.RU