Участки для голосования по поправкам в Конституцию начали работу в Тюменской области
В Тюменской области с восьми часов утра заработали участки для голосования, где местные жители могут выразить свое мнение по поправкам в Конституцию. Сделать это можно до 20.00.
В регионе насчитывается 1 097 таких участков, из них девять – временные. На каждом соблюдены санитарные правила. За этим следят сами сотрудники участков и надзорные органы.
Все желающие также могут проголосовать на дому. Члены участковой избирательной комиссии приедут к гражданину с индивидуальным и герметично запакованным пакетом, где будут находиться ручка, медицинская маска, перчатки, дезинфицирующие средства, выписка из реестра участника голосования с уже впечатанными паспортными данными, а также сам бюллетень. Человеку останется сделать отметку в выписке, в бюллетене и опустить последний в переносной ящик.
Если у жителей региона возникли вопросы по поводу голосования и его организации, работает горячая линия облизбиркома (42-67-72) и горячая линия Центризбиркома РФ (8-800-200-00-20).
Есть и электронный поисковик мой участок.рф, где по адресу можно определить свой участок для голосования. Задать вопросы по поправкам в Конституцию можно также в региональном штабе по наблюдению за проведением общероссийского голосования по телефону 8 (3452) 39-01-07.
ИСТОЧНИК KP.RU
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