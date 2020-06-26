2020-06-26T08:54:44+03:00
Общество

Участки для голосования по поправкам в Конституцию начали работу в Тюменской области

Можно выразить свою позицию и на дому
Вадим Бегун
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Участки для голосования по поправкам в Конституцию начали работу в Тюменской области. Фото - pixabay.com.Участки для голосования по поправкам в Конституцию начали работу в Тюменской области. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области с восьми часов утра заработали участки для голосования, где местные жители могут выразить свое мнение по поправкам в Конституцию. Сделать это можно до 20.00.

В регионе насчитывается 1 097 таких участков, из них девять – временные. На каждом соблюдены санитарные правила. За этим следят сами сотрудники участков и надзорные органы.

Все желающие также могут проголосовать на дому. Члены участковой избирательной комиссии приедут к гражданину с индивидуальным и герметично запакованным пакетом, где будут находиться ручка, медицинская маска, перчатки, дезинфицирующие средства, выписка из реестра участника голосования с уже впечатанными паспортными данными, а также сам бюллетень. Человеку останется сделать отметку в выписке, в бюллетене и опустить последний в переносной ящик.

Если у жителей региона возникли вопросы по поводу голосования и его организации, работает горячая линия облизбиркома (42-67-72) и горячая линия Центризбиркома РФ (8-800-200-00-20).

Есть и электронный поисковик мой участок.рф, где по адресу можно определить свой участок для голосования. Задать вопросы по поправкам в Конституцию можно также в региональном штабе по наблюдению за проведением общероссийского голосования по телефону 8 (3452) 39-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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