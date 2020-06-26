26 Июнь 2020 2020-06-26T09:36:27+03:00

Ольга Загвязинская заявила о важности выразить свое мнение по поправкам в Конституцию. Фото - ТРО партии "Единая Россия".

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Советник ректора Тюменского государственного университета, член Общественной палаты России Ольга Загвязинская сегодня, 26 июня, проголосовала на своем участке. По ее мнению, очень важно, чтобы поправки к Основному закону страны были одобрены тюменцами.

– Мне импонируют поправки социального блока, а также предлагаемые изменения в статью 125 Конституции, которые предусматривают приоритет российского законодательства над международным правом. Особенно это важно с учетом современной обстановки в мире. Это гарантирует гражданам нашей страны финансовую защищенность, территориальную целостность, то, что действительно наше государство, наше право приоритетно, – заявила председатель Общественной палаты Тюмени.

Напомним, что участки для голосования будут работать до 1 июля. Ольга Загвязинская призвала всех жителей региона прийти туда в эти дни и выразить свою гражданскую позицию.

ИСТОЧНИК KP.RU