Коронавирус в Тюмени, последние новости на 22 июля 2020 года: число больных растет, салют отменили

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 22 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 106 и составило 4885 человек.

Всего зараженных: 4885.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Режим повышенной готовности: до 16 августа.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 21 человек выздоровел (за весь период выздоровели 3074), 12 детей заболели (за минувшие сутки), 18 пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), 61 человек размещен в обсерваторах, 1164 человека остаются под медицинским наблюдением, 3384 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 22 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

В этом году салюта, которым по традиции наслаждаются тюменцы в День города, не будет. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации города Тюмени Гульнара Сидоркина.

В Тюмени активисты создали креативную разметку социальной дистанции. На пяти остановках появилась трафаретные стрит-арты животных в масках. Организаторы акции отмечают, что животные нарисованы в реальную величину. Длина и количество зверей наглядно показывают безопасное расстояние – полтора метра.

За последние сутки в России выявлено 5 842 новых случая коронавируса в 81 регионе. Из них 24,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 153 летальных исхода, полностью выздоровели 8 782 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 783 328 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 580 летальных исходов, выздоровели 562 384 человека.