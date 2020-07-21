2020-07-21T14:05:37+03:00
Общество

В Тюмени на остановках появились собаки, песцы и олень в масках

Таким необычным способом горожанам напоминают о соблюдении социальной дистанции
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени на остановках появились хомяки, песцы и олень. Фото - пресс-служба мультицентра «Контора пароходства».В Тюмени на остановках появились хомяки, песцы и олень. Фото - пресс-служба мультицентра «Контора пароходства».
Изменить размер текста:

В Тюмени активисты создали креативную разметку социальной дистанции. На пяти остановках появилась трафаретные стрит-арты животных в масках. Организаторы акции отмечают, что животные нарисованы в реальную величину. Длина и количество зверей наглядно показывают безопасное расстояние – полтора метра.

– Мы изобразили 15 хомяков, четырех собак породы корги, трех песцов, двух бобров, двух барашков и оленя. Проверить соблюдение безопасного расстояния необычным способом жители города могут на остановках «Океан», «Цветной бульвар», «Газпром», «Сквер Немцова», «Центральный рынок», а также на парковке рядом с мостом Влюбленных, – сообщила руководитель мультицентра «Контора пароходства» Юлия Саначина.

По ее словам, соблюдение социальной дистанции – это необходимая мера, которой сейчас многие пренебрегают: «Нужно напомнить, что, несмотря на послабления режима повышенной готовности, необходимо заботиться не только о своем здоровье, но и об окружающих».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Ишима перевела деньги «подруге», оказавшейся мошенником
Бывшего замгубернатора Тюменской области наградили орденом Почета
Тюменцы стали делать выбор в пользу средних по цене смартфонов
В Тюмени на остановках появились собаки, песцы и олень в масках
Тюменский бизнесмен платил своим пятерым детям алименты в размере трех тысяч рублей
На улице Избышева в Тюмени разбилась женщина, выпав из окна
В Заводоуковске на школьника упало дерево на субботнике
В Тюмени следователи проверят информацию СМИ о серьезной травме девочки на батуте
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
За выходные погибли три ребенка: тюменцев призвали следить внимательней за детьми
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 21 июля 2020 года увеличилось на 106 человек
«Очнулся на полу, не мог встать»: соседи вызвали спасателей к тюменцу, которому стало плохо от жары
Салют в Тюмени на День города – 2020: будет или нет?
Тюменской УК внесли представление за затопление центра детей-инвалидов
В Тюмени на время ремонта ограничат движение по мосту на улице Пермякова
В Тюмени 15-летняя девочка погибла под колесами автокрана
Развязку на Мельникайте – 30 лет Победы в Тюмени сдадут в конце лета
Елена Кашкарова: «Маркировка нужна для борьбы с контрафактом товаров»