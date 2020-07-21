В Тюмени на остановках появились собаки, песцы и олень в масках

21 Июль 2020 2020-07-21T14:05:37+03:00

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В Тюмени активисты создали креативную разметку социальной дистанции. На пяти остановках появилась трафаретные стрит-арты животных в масках. Организаторы акции отмечают, что животные нарисованы в реальную величину. Длина и количество зверей наглядно показывают безопасное расстояние – полтора метра.

– Мы изобразили 15 хомяков, четырех собак породы корги, трех песцов, двух бобров, двух барашков и оленя. Проверить соблюдение безопасного расстояния необычным способом жители города могут на остановках «Океан», «Цветной бульвар», «Газпром», «Сквер Немцова», «Центральный рынок», а также на парковке рядом с мостом Влюбленных, – сообщила руководитель мультицентра «Контора пароходства» Юлия Саначина.

По ее словам, соблюдение социальной дистанции – это необходимая мера, которой сейчас многие пренебрегают: «Нужно напомнить, что, несмотря на послабления режима повышенной готовности, необходимо заботиться не только о своем здоровье, но и об окружающих».

ИСТОЧНИК KP.RU