21 Июль 2020 2020-07-21T09:58:33+03:00

Салют в Тюмени на День города – 2020: будет или нет? Фото - pixabay.com.

Стало известно о том, в каком формате пройдут мероприятия

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В этом году салюта, которым по традиции наслаждаются тюменцы в День города, не будет. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации города Тюмени Гульнара Сидоркина.

По словам представителя Комитета по связям с общественностью и СМИ ведомства, в областном центре состоялось заседание оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции на территории города. По его итогу было принято решение ограничить проведение запланированных на 25 июля фестивалей, а также рассмотреть возможность их переноса на более поздний срок.

– Салюта не будет. Фестивали переносятся, – заявила корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» Гульнара Сидоркина.

Она также отметила, что департаменту дорожной инфраструктуры и транспорта поручено сообщить владельцам общественного транспорта, что жители обязаны продолжать надевать санитарно-гигиенические маски в автобусах.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что в областном центре на День города планировалось устроить народные гуляния. Афиша в этом году необычная: местных жителей попросили присоединить к празднику онлайн.

Стоит отметить, что накануне, 20 июля, стало известно, что в Тюменской области продлили режим повышенной готовности до 16 августа. постановление подписано губернатором региона Александром Моором. Людям старше 65 лет, а также людям, страдающим хроническими заболеваниями, нужно соблюдать режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU