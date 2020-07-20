День города в Тюмени – 2020: полная афиша мероприятий

Тюмень 25 июля отпразднует 434-летие. Долгое время жители областной столицы ждали объявления, будем ли отмечать день рождение любимого города в этом году, ведь в Тюмени введены ограничительные меры в связи с режимом повышенной готовности. Ко дню рождения лучшего города Земли администрация подготовила необычную афишу: можно будет безопасно посетить народные гулянья, а также, соблюдая самоизоляцию, присоединиться к празднику онлайн. Публикуем афишу Дня города Тюмени – 2020.

23 июля на площади перед городской администрацией состоится открытие выставки «Кормчие Тюмени: выбор истории», здесь представят редкие фотографии разных лет.

24 июля тюменцев приглашают на арт-променад «Река времени». На нижнем ярусе набережной от моста Влюбленных до Масловского взвоза художники напишут 3D-рисунки на темы «Тюмень купеческая», «Тюмень в годы Великой Отечественной войны», «Тюмень советская», «Тюмень сегодня», «Тюмень в будущем».

Фото: "Тюмень - наш дом"

24 июля в 15.00 состоится торжественное награждение жителей и организаций за особые достижения, заслуги и вклад в развитие Тюмени. Прямую трансляцию церемонии можно будет посмотреть на телеканале «Тюменское время» и в соцсетях телекомпании. Награды вручит глава Тюмени Руслан Кухарук и председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.

В канун Дня города горожанам презентуют новый центр притяжения – самый крупный проект в Тюмени – сквер Якова Неумоева, посвященный 75-летию Победы. Строительство зоны отдыха продолжалось около двух лет.

25 июля, в день рождения Тюмени, празднование начнется с традиционной церемонии возложения цветов на Исторической площади к камню, заложенному в честь основания города Тюмени, и к памятнику Андрею Ивановичу Текутьеву.

25 июля поклонников литературы приглашают на выставку-продажу книг, которая пройдет в двух местах – на площади Солнца и на площадке у Литературно-краеведческого центра (ул. Первомайская, 14). Книги о Тюменском крае и любимом городе-имениннике презентуют издательства и полиграфические компании, книготорговые организации, а также сами авторы.

Фото: "Тюмень - наш дом"

25 июля с 10.00 горожан будут потчевать вкусностями.

На городской площади (Первомайская, 20) откроется традиционный фестиваль тюменских кофеен «Кофе улиц».

Вдоль ул. Дзержинского, от ул. Республики до ул. Володарского, растянутся ряды «Хлебного базара».

На Масловском взвозе состоится фестиваль «Барбекю-фест».

У моста Влюбленных пройдет фестиваль «Привал после войны!», где будут кормить кашей и ухой.

Фестиваль «Заречная Евразия» пройдет на новой площадке возле ТЦ «Заречный» (ул. Эрвье, 22/2). Здесь откроется Igolka market, а также шеф-повара приготовят для тюменцев блюда кухни народов России.

Фото: "Тюмень - наш дом"

Популярный фестиваль «Экстрим-экспо» в этом году пройдет в онлайн-режиме.

Подробнее с афишей можно ознакомиться на странице «Лето» портала «Тюмень – наш дом».