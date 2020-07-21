21 Июль 2020 2020-07-21T12:35:27+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 21 июля 2020 года увеличилось на 106 человек. фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 21 июля 2020 года

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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 21 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 106 и составило 4885 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 21 человек выздоровел (за весь период выздоровели 3074), 12 детей (заболели за минувшие сутки), 18 пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), 61 человек размещен в обсерваторах, 1164 человека остаются под медицинским наблюдением, 3384 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 22 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 5 842 новых случая коронавируса в 81 регионе. Из них 24,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 153 летальных исхода, полностью выздоровели 8 782 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 783 328 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 580 летальных исходов, выздоровели 562 384 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что режим повышенной готовности для предупреждения распространения коронавируса в Тюменской области продлён до 16 августа. Решение принято региональным оперативным штабом по недопущению завоза и распространения COVID-19, постановление подписано губернатором региона Александром Моором.

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ИСТОЧНИК KP.RU